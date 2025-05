30.05.2025 06:41 42.331 Nazi-Eklats am Männertag: "Sylt 2.0" in Dresden, Reichsflaggen-Fahrt in Glashütte

Am Männertag wurden am Dresdner Elbufer rassistische Parolen gegrölt. Und auch in Glashütte ereignete sich ein Nazi-Eklat.

Von Malte Kurtz, Emelie Herrmann

Dresden - Traurige Szenen zum Männertag: Das Dresdner Elbufer wurde mit verfassungsfeindlichem Gesang in ein "Sylt 2.0" verwandelt. Auch in Glashütte kam es zu einem Skandal. Alles in Kürze Rechtsradikale Gruppe singt verfassungsfeindliche Lieder in Dresden

Polizei ermittelt gegen Beteiligte wegen Verwendung von Kennzeichen

Auch Passanten und Polizisten unternahmen nichts gegen den Gesang

Wehrmacht-Anhänger fuhren mit Reichsflagge durch Glashütte

Gruppe war bereits im vergangenen Jahr in Dresden unterwegs Mehr anzeigen Eine größere Gruppe grölte am Männertag am Dresdner Elbufer lautstark rassistische Parolen. © Screenshot/Instagram/@antifa_elbflorenz Im Netz kursierten am Donnerstagabend Videoaufnahmen, die zeigen, wie eine größere Personengruppe am Milchpavillon die rassistisch umgedichtete Version von Gigi D'Agostinos "L'amour toujours" grölt - ähnlich dem Sylt-Skandal von Pfingsten 2024 - und mehrfach sogar "Sieg Heil" brüllt. Einige der offenbar zum Teil stark alkoholisierten Personen lassen sich außerdem dazu hinreißen, "Bambule, Randale, Rechtsradikale" anzustimmen. Auch der Polizei ist der Vorfall bekannt. "Wir sind dran", erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Abend. Dresden Crime Graffiti wecken Verdacht: Teuer umgestalteter Südpark verschandelt Gegen die Beteiligten wurde bereits eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet, so der Polizeisprecher. Verbreitet wurden die Aufnahmen unter anderem vom Instagram-Kanal der "Antifa Elbflorenz". Den Angaben der antifaschistischen Gruppe zufolge hätten sowohl Passanten als auch Polizisten vor Ort nichts gegen den rechtsradikalen Gesang unternommen. Die Szenen am Milchpavillon wecken böse Erinnerungen an die Vorfälle von Sylt. © Screenshot/Instagram/@antifa_elbflorenz Gruppe von Wehrmacht-Anhängern in Sachsen unterwegs Der Kübelwagen fuhr am gestrigen Feiertag durch die Sächsische Schweiz. © privat Auch in Glashütte ereignete sich ein ähnlicher Skandal. Nach TAG24-Informationen sollen Anhänger der Wehrmacht am Donnerstag mit einem Kübelwagen und einer Reichsflagge durch Sachsen gefahren sein. Die Gruppe war in Glashütte in Richtung Sächsische Schweiz unterwegs. Zu rassistischen Rufen und Gesängen sei es ersten Informationen zufolge aber nicht gekommen. Die Polizei konnte am frühen Donnerstagmorgen noch keine genaueren Informationen geben. Dresden Crime Taxifahrer während der Fahrt in den Kopf gestochen: Beschuldigter in U-Haft Ein ähnlicher, womöglich sogar derselbe, Wagen war bereits im vergangenen Jahr am Männertag durch Dresden gebrettert. Erstmeldung 29. Mai, 19.30 Uhr, zuletzt aktualisiert 30. Mai, 6.50 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@antifa_elbflorenz / privat