Rotzlöffel (15) hatte Mamas Auto stibitzt: Hilfe, ein Teenie hat meinen BMW geschrottet!

Das Ende der illegalen Spritztour eines 15-jährigen Grünschnabels: Sieben Autos wurden in der Hopfgartenstraße in der Dresdner Johannstadt zum Teil total beschädigt. © privat

Noch in der Unfallnacht am vergangenen Donnerstag (7. Dezember) in der Johannstadt lernte einer der betroffenen Autobesitzer den halbstarken Übeltäter zufällig kennen.



Nachts um 1.30 Uhr schellte es plötzlich an der Tür, ein Polizist.

"Es soll ein schwerer Verkehrsschaden an meinem geparkten Auto entstanden sein und ich bin sofort runter", erinnert sich Familienvater Benjamin Knauber (40).

Die Vermutung bestätigte sich, der Parkplatz vor seinem Balkon auf der Hopfgartenstraße glich einem Schlachtfeld. "Achse kaputt, Motorhaube kaputt, Felgen und Stoßstange auch, ein Totalschaden halt."

Sein vor sechs Wochen gekaufter BMW 218i Gran Tourer (Neupreis ab 30.000 Euro) war nur noch ein Schrotthaufen.