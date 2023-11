13.11.2023 12:04 10.465 Schon wieder Kind in Dresden bedrängt? Polizei sucht nach Notruf mit Hubschrauber nach Mädchen

Die Polizei in Dresden sucht am Montag in Prohlis nach einem Mädchen, was laut einer Zeugin von einem Mann bedrängt worden ist.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Nach einem Zeugenhinweis sucht die Dresdner Polizei im Stadtteil Prohlis nach einem Mädchen, das von einem Mann bedrängt worden sein soll. Die Polizei sucht in Prohlis nach einem Mädchen. (Symbolbild) © Steffen Füssel Gegen 8.40 Uhr ging bei der Polizei am Montag ein Notruf ein, bei dem eine Passantin den Einsatzkräften eine alarmierende Situation schilderte: Nahe der Gamigstraße habe die Zeugin beobachtet, wie ein Mädchen von einem unbekannten Mann bedrängt worden war. Der Unbekannte habe das Kind zunächst festgehalten. Als sich das Mädchen losreißen und wegrennen konnte, folgte der Mann ihr. Sofort schickte die Polizei mehrere Funkstreifenwagen zur Gamigstraße. Vor Ort konnten die Beamten aber weder das Kind noch den Unbekannten ausfindig machen. Dresden Crime Gefährliche Körperverletzung bei Dynamo gegen Halle: 48-Jähriger soll Böller auf Fans geworfen haben Derzeit werden die Schulen in der Umgebung kontrolliert. Im Einsatz ist auch ein Fährtenhund. Ein Hubschrauber wurden ebenfalls angefordert. Wie die Polizei am Montagvormittag mitteilte, liegt bisher noch keine Vermisstenanzeige zum Kind vor. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. © Steffen Füssel Ähnlicher Vorfall am Freitag in Dresden Hier soll das Mädchen (12) am Freitag von einem Mann attackiert worden sein. © Norbert Neumann Bereits am vergangenen Freitag wurde im Dresdner Süden eine Zwölfjährige bedrängt. Das Mädchen war auf dem Weg zwischen der Dohnaer Straße und der Schönbergstraße von einem Unbekannten attackiert worden. Der Mann riss ihr laut Polizei den Ranzen vom Rücken, umfasste sie und zog das Kind in ein Waldstück. Eine ältere Frau wurde auf die lauten Rufe des Mädchens aufmerksam und eilte dem Kind zu Hilfe. Der Mann floh daraufhin. Dresden Crime Mann klaut Lkw in Mickten und durchbricht Zaun Ob die beiden Vorfälle in einem Zusammenhang stehen, wird jetzt geprüft. In beiden Sachverhalten wurden die Täter als etwa 1,85 Meter groß und schwarz bekleidet beschrieben. Der Mann soll eine schwarze Stoffmaske getragen haben.

