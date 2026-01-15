Staatsschutz ermittelt nach Gewalt-Vorfall in Linie 1

Dresden - Gewaltausbruch in Dresdner Straßenbahn! Am Mittwochnachmittag ist eine 22-Jährige einer bislang Unbekannten zum Opfer gefallen.

In einer Tram der Linie 1 ereignete sich am Mittwoch ein rassistischer Angriff. (Symbolfoto) © Steffen Füssel

Die Libyerin war kurz vor 16 Uhr in der Linie 1 in Richtung Leutewitz unterwegs, als sie plötzlich von einer älteren Frau geschlagen und rassistisch beleidigt worden ist, teilte die Polizei mit.

Die Geschädigte ging anschließend zu einem Revier und erstattete Anzeige.

Auf TAG24-Nachfrage blieb zunächst unklar, ob andere Fahrgäste den erschreckenden Vorfall mitbekommen haben und eingeschritten sind.

Eine Polizeisprecherin konnte jedoch eine Personenbeschreibung herausgeben. So sei die Tatverdächtige zwischen 60 und 70 Jahre alt, besitze graues Haar sowie dunkle Augenbrauen. Auch habe sie eine graue Jacke getragen und sei in Begleitung eines Mannes ähnlichen Alters gewesen.