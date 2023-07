27.07.2023 17:44 3.182 Ermittlungen auf Hochtouren: Verhaftete hatte Vollmacht für tote Frau aus Löbtau

Die Ermittlungen zum Tod von Carola K., die tot am Dienstag in ihrer Wohnung an der Rabenauer Straße in Löbtau aufgefunden wurde, laufen auf Hochtouren.

Von Anneke Müller

Dresden - Die Ermittlungen zum Tod von Carola K. (†60), die verwahrlost und tot am Dienstagabend in ihrer Wohnung an der Rabenauer Straße in Dresden-Löbtau aufgefunden wurde, laufen auf Hochtouren. Die leblose Frau (†60) wurde in dem Mehrfamilienhaus an der Rabenauer Straße entdeckt. © xcitepress/ Benedict Bartsch Verwahrlost war die Wohnung gewesen, so sehr, dass auch Nachbarn es bereits rochen. Außerdem hatte die Polizei eine 48-Jährige und einen 37-Jährigen in der Wohnung der Toten angetroffen. Unklar war, ob die beiden mit der Leiche dort zusammen gelebt hatten. Am Mittwoch wurde gegen die 48-Jährige Haftbefehl erlassen. Dresden Crime Diebe und Autofahrer rasten in Dresden aus: Gleich mehrere Polizisten angegriffen! Gegen sie wird wegen des Verdachts des Totschlages durch Unterlassen ermittelt. "Die Beschuldigte hatte eine Vorsorgevollmacht für die Verstorbene", so Staatsanwalt Steve Schulze-Reinhold (43). "Anhaltspunkte für ein Verwandtschaftsverhältnis bestehen derzeit nicht." Der 37-Jährige hingegen ist derzeit noch auf freiem Fuß. Doch auch gegen ihn wird ermittelt, wegen unterlassener Hilfeleistung. Die 48-Jährige wurde bereits am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt. © xcitepress/ Benedict Bartsch Eine Sektion der Leiche ist für Ende der Woche angesetzt. Erst dann wird sich herausstellen, wann und woran Carola K. starb.

Titelfoto: Bildmontage: xcitepress/ Benedict Bartsch (2)