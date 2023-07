Leblose Frau (†60) in Dresden-Löbtau entdeckt: Mysteriöse Mitbewohnerin in U-Haft!

In dem Mehrfamilienhaus an der Rabenauer Straße wurde eine leblose Frau (†60) entdeckt. © xcitepress/ Benedict Bartsch

Am Dienstagabend haben Einsatzkräfte die 60-Jährige leblos in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Rabenauer Straße gefunden. Ein alarmierter Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen.

Äußerlich wies die Leiche keine Verletzungen auf, die auf eine Gewalteinwirkung hinweisen. Allerdings befand sich die Frau in einem verwahrlosten Zustand.

Polizisten trafen in der Wohnung auf zwei weitere Personen. Die zwei Deutschen, eine Frau (48) und ein 37-jähriger Mann, wurden festgenommen. Gegen die 48-Jährige wird wegen des Verdacht des Totschlags durch Unterlassen ermittelt.

Der Fundort wurde laut einer Mitteilung der Dresdner Polizei vom Mittwoch abgesperrt und man habe mit der Spurensicherung begonnen. Außerdem wurden Anwohner zum Vorfall befragt.