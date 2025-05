Vier Raubüberfälle in Dresden: Mehrere Täter schlagen brutal zu!

Dresden - Der Herrentag sowie die Nacht auf Freitag haben sich in Dresden von ihrer brutalen Seite gezeigt! Am belebten Postplatz wurde am frühen Abend ein 33-Jähriger von einem Messer-Mann bedroht und beraubt. In der Nacht auf Freitag gegen 0 Uhr attackierte eine Gruppe einen 26-Jährigen, beraubte ihn ebenfalls. Später in der Nacht musste ein 36-Jähriger einen Raubüberfall am Albertplatz überstehen. Nur wenige Minuten später wurde ein 19-Jähriger von einer Gruppe angegriffen sowie bestohlen.