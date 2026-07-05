Vorfall im Alaunpark: Täterduo bedroht Pärchen mit Messer und raubt Wertgegenstände

Dresden - In der Nacht zu Sonntag wurde ein Pärchen in der Äußeren Neustadt beraubt.

Der Raubüberfall ereignete sich auf dem Spielplatz im Alaunpark. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Die 18-Jährige und ihr 24 Jahre alter Partner hielten sich laut Polizei gegen 2.30 Uhr auf dem Spielplatz im Alaunpark auf, als plötzlich zwei Unbekannte auf sie zukamen.

Einer der Täter drohte dem jungen Mann mit einem Messer und durchsuchte dessen Hosentasche. Daraufhin klaute er dem Opfer ein Handy und dessen Geldbörse.

Anschließend bedrohte der Unbekannte die 18-Jährige und nahm ihr zwei Halsketten ab.

Das Täterduo flüchtete nach seinem Raubzug in unbekannte Richtung.