ORANGE Disco Machine: Dresdner Star-DJ ist jetzt Pate für einen Baum

Dresden - Ganz schön bitter! Grammy-Preisträger Tino Piontek (46) alias Purple Disco Machine übernahm am Mittwoch im Barockgarten Großsedlitz eine fünfjährige Patenschaft über einen Orangenbaum des Dresdner Zwingers.

Jongliert mit den Bitterorangen so gut wie mit Musik: Tino Piontek in der Oberen Orangerie im Barockgarten Großsedlitz. © Norbert Neumann

Dessen 80 Bitterorangen (Pomeranzen) befinden sich derzeit noch im Winterquartier - in der Orangerie des Barockgartens. Nach vierjähriger Pause werden sie erstmals ab Juni wieder den Zwinger schmücken - nach den drei Konzerten von Purple Disco Machine am 22., 23. und 24. Mai.

So erklärt sich auch die Patenschaft Nr. 46 (Jahresbeitrag 550 Euro), die Piontek gemeinsam mit Stefan Kästner (45) vom Konzertveranstalter Aust übernahm.

"Wir haben uns sehr über die Anfrage gefreut und gern die Patenschaft übernommen", so Piontek. "Ich hatte selbst mal einen Orangenbaum im Garten, aber der hat leider nicht überlebt."

Dafür sorgen im Zwinger Profis wie Karsten Otto mit der wundervoll klingenden Berufsbezeichnung "Orangeur".