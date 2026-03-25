ORANGE Disco Machine: Dresdner Star-DJ ist jetzt Pate für einen Baum
Dresden - Ganz schön bitter! Grammy-Preisträger Tino Piontek (46) alias Purple Disco Machine übernahm am Mittwoch im Barockgarten Großsedlitz eine fünfjährige Patenschaft über einen Orangenbaum des Dresdner Zwingers.
Dessen 80 Bitterorangen (Pomeranzen) befinden sich derzeit noch im Winterquartier - in der Orangerie des Barockgartens. Nach vierjähriger Pause werden sie erstmals ab Juni wieder den Zwinger schmücken - nach den drei Konzerten von Purple Disco Machine am 22., 23. und 24. Mai.
So erklärt sich auch die Patenschaft Nr. 46 (Jahresbeitrag 550 Euro), die Piontek gemeinsam mit Stefan Kästner (45) vom Konzertveranstalter Aust übernahm.
"Wir haben uns sehr über die Anfrage gefreut und gern die Patenschaft übernommen", so Piontek. "Ich hatte selbst mal einen Orangenbaum im Garten, aber der hat leider nicht überlebt."
Dafür sorgen im Zwinger Profis wie Karsten Otto mit der wundervoll klingenden Berufsbezeichnung "Orangeur".
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Stefan Kästner: "Wird das Event meines Lebens"
Sie verschneiden und ernten gerade alle 80 Bäume ab, etwa vier 80-Liter-Eimer voller Früchte werden zu Marmelade verarbeitet. "Die könnten wir dann auch in unserem Café anbieten", überlegt Piontek, der Anfang Mai auf der Hauptstraße mit seiner Frau das glutenfreie Café "Olivias Paradise" eröffnen will.
"Unser Zeitplan ist recht straff, denn die Konzerte im Zwinger bedürfen einer intensiven Vorbereitung", so Piontek. Am 11. Mai soll der Aufbau beginnen.
"Ich habe meinem Opa versprochen, dass wir den Zwinger mit großem Respekt behandeln. Er hatte ihn in den 50er-Jahren als Maurer mit wieder aufgebaut", verrät Piontek. Opa Wolfgang (89) ist auch zum Konzert des Enkels eingeladen.
9000 Fans werden pro Auftritt im Zwinger feiern, Purple Disco Machine wird am Kronentor auflegen. "Pro Veranstaltungstag sorgen etwa 250 Menschen dafür, dass alles glattgeht. Darunter allein 120 Security-Leute und eine 40-köpfige Künstler-Crew", weiß Stefan Kästner. "Es wird das Event meines Lebens, und es wird auch keine Wiederholung geben."
Alle drei Konzerte waren binnen Minuten ausverkauft - was noch geht: 20 Patenschaften für Orangenbäume können noch vergeben werden. Infos: freundeskreis-schlösserland.de.
Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Norbert Neumann