ORANGE Disco Machine: Dresdner Star-DJ ist jetzt Pate für einen Baum

Tino Piontek alias Purple Disco Machine hat im Barockgarten Großsedlitz eine fünfjährige Patenschaft über einen Orangenbaum des Dresdner Zwingers übernommen.

Von Katrin Koch

Dresden - Ganz schön bitter! Grammy-Preisträger Tino Piontek (46) alias Purple Disco Machine übernahm am Mittwoch im Barockgarten Großsedlitz eine fünfjährige Patenschaft über einen Orangenbaum des Dresdner Zwingers.

Jongliert mit den Bitterorangen so gut wie mit Musik: Tino Piontek in der Oberen Orangerie im Barockgarten Großsedlitz.
Jongliert mit den Bitterorangen so gut wie mit Musik: Tino Piontek in der Oberen Orangerie im Barockgarten Großsedlitz.  © Norbert Neumann

Dessen 80 Bitterorangen (Pomeranzen) befinden sich derzeit noch im Winterquartier - in der Orangerie des Barockgartens. Nach vierjähriger Pause werden sie erstmals ab Juni wieder den Zwinger schmücken - nach den drei Konzerten von Purple Disco Machine am 22., 23. und 24. Mai.

So erklärt sich auch die Patenschaft Nr. 46 (Jahresbeitrag 550 Euro), die Piontek gemeinsam mit Stefan Kästner (45) vom Konzertveranstalter Aust übernahm.

"Wir haben uns sehr über die Anfrage gefreut und gern die Patenschaft übernommen", so Piontek. "Ich hatte selbst mal einen Orangenbaum im Garten, aber der hat leider nicht überlebt."

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Dafür sorgen im Zwinger Profis wie Karsten Otto mit der wundervoll klingenden Berufsbezeichnung "Orangeur".

Noch bis Juni verbleiben die Orangenbäume im Barockgarten Großsedlitz.
Noch bis Juni verbleiben die Orangenbäume im Barockgarten Großsedlitz.  © Norbert Neumann
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Alljährlich Ende März werden die Bitterorangen zu Marmelade verarbeitet.
Alljährlich Ende März werden die Bitterorangen zu Marmelade verarbeitet.  © Norbert Neumann
Vorm Kronentor wird im illuminierten Zwinger die Bühne für den Star-DJ aufgebaut. Es wird das größte Spektakel seit Augusts Zeiten.
Vorm Kronentor wird im illuminierten Zwinger die Bühne für den Star-DJ aufgebaut. Es wird das größte Spektakel seit Augusts Zeiten.  © Imago/Andreas Weihs
DJ Purple Disco Machine im August auf dem Chemnitzer Theaterplatz.
DJ Purple Disco Machine im August auf dem Chemnitzer Theaterplatz.  © Kristin Schmidt

Stefan Kästner: "Wird das Event meines Lebens"

Die zwei strahlenden Baumpaten: Tino Piontek alias DJ Purple Disco Machine (46, r.) und Stefan Kästner (45) vom Bernd Aust Kulturmanagement.
Die zwei strahlenden Baumpaten: Tino Piontek alias DJ Purple Disco Machine (46, r.) und Stefan Kästner (45) vom Bernd Aust Kulturmanagement.  © Norbert Neumann

Sie verschneiden und ernten gerade alle 80 Bäume ab, etwa vier 80-Liter-Eimer voller Früchte werden zu Marmelade verarbeitet. "Die könnten wir dann auch in unserem Café anbieten", überlegt Piontek, der Anfang Mai auf der Hauptstraße mit seiner Frau das glutenfreie Café "Olivias Paradise" eröffnen will.

"Unser Zeitplan ist recht straff, denn die Konzerte im Zwinger bedürfen einer intensiven Vorbereitung", so Piontek. Am 11. Mai soll der Aufbau beginnen.

"Ich habe meinem Opa versprochen, dass wir den Zwinger mit großem Respekt behandeln. Er hatte ihn in den 50er-Jahren als Maurer mit wieder aufgebaut", verrät Piontek. Opa Wolfgang (89) ist auch zum Konzert des Enkels eingeladen.

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9000 Fans werden pro Auftritt im Zwinger feiern, Purple Disco Machine wird am Kronentor auflegen. "Pro Veranstaltungstag sorgen etwa 250 Menschen dafür, dass alles glattgeht. Darunter allein 120 Security-Leute und eine 40-köpfige Künstler-Crew", weiß Stefan Kästner. "Es wird das Event meines Lebens, und es wird auch keine Wiederholung geben."

Alle drei Konzerte waren binnen Minuten ausverkauft - was noch geht: 20 Patenschaften für Orangenbäume können noch vergeben werden. Infos: freundeskreis-schlösserland.de.

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt, Norbert Neumann

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