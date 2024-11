Demo vor Dresdner Rathaus endet in Gewalt! Vermummte verletzen mehrere Polizisten

Dresden - Am heutigen Donnerstag versammelten sich rund 2000 Personen vor dem Dresdner Rathaus, um gegen die Kürzungspläne der Verwaltung für den Jugend-, Sozial- und Bildungsbereich zu demonstrieren. Doch was gegen 12 Uhr als friedliche Protestaktion unter dem Motto "Kürzungen? Nicht mit uns!" begann, mündete nur Stunden später teilweise in Gewalt.