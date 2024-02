Bomben-Gedenken in Dresden: Polizei plant mehrere Großeinsätze

Dresden - Ab Sonntag wird es für die Polizei kritisch: Um 13 Uhr wollen wieder Neonazis durch Dresden ziehen, die Bombardierung der Stadt für ihre Zwecke nutzen. Gegendemonstranten planen genau das nicht zuzulassen, für die Beamten eine Herausforderung, die auch noch am 13. Februar selbst anhalten wird.

Wie im vergangenen Jahr wollen am Sonntag wieder Neonazis rund um Lutz Giesen (49, r.) durch die Innenstadt ziehen. © Eric Hofmann

Die Abschleif-Aktion der Stadtverwaltung am Altmarkt sorgt die Polizei: "Wir glauben, dass dadurch die Mobilisierung im rechten Lager ein Stück weit an Fahrt gewinnt", so Polizeipräsident Lutz Rodig (60).

Doch auch auf der Gegenseite rechnen die Einsatzkräfte mit mehr Demonstranten infolge des gesellschaftlichen Aufschreis, ausgelöst durch die "Correctiv"-Recherchen.



Die Neonazis um Lutz Giesen (49) haben 1000 Teilnehmer angezeigt, ihren Startpunkt kurzzeitig mit dem Dresdner Hauptbahnhof angegeben, dann aber wieder gelöscht.

"Das Aufzuggebiet wird sich zwischen Hauptbahnhof und der Elbe bewegen", sagt der Polizeipräsident. "Es wird sich am östlichen Bereich der Innenstadt befinden. Weder die historische Altstadt noch die Neustädter Seite wird betreten."

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei den Gegenprotest großräumig von dem Aufmarsch ferngehalten, das soll diesmal anders werden: "Man lernt auch als Polizei", so Rodig. "Wir werden möglichst an der gesamten Aufzugstrecke Protest in Hör- und Sichtweite ermöglichen."

Allerdings soll auch mit niedriger Einsatzschwelle gegen Störungen vorgegangen werden. "Wenn es zu einer Blockade kommt, werden wir dazu aufrufen, diese zu beenden, eine Frist setzen", so der Präsident. "Wird dem nicht Folge geleistet, wird die Polizei aktiv."