Der Krebs war stärker: Holger John trauert um seine Mutter

Holger John (63) und seine Mutter Lisa. Die Künstlerin starb im Alter von 90 Jahren.

John ist in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem er seit der Kindheit gefördert wurde. Vater Joachim John (†2018) gehörte zu den besten Grafikern der DDR.

"Meine Mutter Lissy hat 1952/53 in Dresden an der Kunsthochschule studiert - zusammen mit Claus Weidensdorfer und dem heute so berühmten Maler Gerhard Richter", erzählt John.

"Sie hat mir erzählt, dass sie damals von der Brühlschen Terrasse bis zu den Hochschulsälen in der Güntzstraße über eine Stunde gebraucht haben, weil sie noch über Trümmer steigen mussten", fügt er hinzu.



Für eine eigene Künstler-Karriere reichte Lissys Talent nicht. "Aber sie war Porzellanmalerin in Meißen, dann Kunsterzieherin und konnte junge Menschen fördern. Meine Mutter war es auch, die Hunderte meiner Kinderzeichnungen aufbewahrt hat", sagt John dankbar.

"Sie war Zeit ihres Lebens eine starke Frau, die sich auch von der Stasi nicht einschüchtern ließ. Liedermacher Wolf Biermann ging bei uns ein und aus - deshalb wurden wir bespitzelt."