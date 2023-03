Der Tag nach der Gas-Explosion in Dresden: Zerstörte Autos, Trümmerteile und gerissene Oberleitungen

Dresden - Nach der Explosion einer Gasleitung in der Dresdner Friedrichstadt am gestrigen Mittwochnachmittag dauern die Arbeiten der Brandermittler an. Sowohl die Stadt als auch die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) können noch keine genaue Prognose zur Aufhebung der Straßensperrung an der Kreuzung Waltherstraße/Schäferstraße abgeben. Derweil zeigt sich ein Tag nach dem Vorfall das große Schadensbild.