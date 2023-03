Großer Feuerwehr-Einsatz in Dresden: Gasleitung bei Bauarbeiten explodiert

Dresden - Alarm in der Dresdner Friedrichstadt! Die Feuerwehr ist im Bereich Waltherstraße/Schäferstraße mit zahlreichen Kräften gefordert.

Immer wieder kommt es zu Explosionen. © Daniel Neumann

Wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte, brennt nahe dem Dresdner Ostragehege eine Gasleitung.

Flammen schießen mitten auf der Straße immer wieder in die Höhe. Es kommt mehrfach zu Explosionen, so die Feuerwehr via Twitter.

Bei Bauarbeiten sei zu einem Brand in einer Gasleitung gekommen, woraufhin sich eine massiven Flammenwand entwickelte. Nach ersten Erkenntnissen riss ein Bagger die Gasleitung auf, teilte die Polizei mit.

Informationen über Verletzte liegen noch nicht vor.

Die havarierte Leitung wurde inzwischen abgeriegelt.

Anwohner werden gebeten, Klimaanlagen und Lüfter auszuschalten, sowie Fenster und Türen zu schließen.

Dies gelte für einen Umkreis von 500 Meter um die Unglücksstelle.