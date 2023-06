Deutsche Bahn macht nächsten Witz auf Kosten Dresdens

Zu einem Foto von einem Teil der Dresdner Skyline brillierte die Deutsche Bahn wieder einmal mit ihrem speziellen Humor. © 123RF/Larysa Honcharenko

Gerade einmal einen Monat ist es her, dass die Bahn ganz clever auf einen User-Kommentar reagierte: Auf TikTok meinte einer nämlich, dass er nicht nach Dresden wolle. Da fiel dem Bahn-Mitarbeiter der Wortwitz "Dresde halt wieder um" ein. Ein paar Lacher hatten die Bahner damit sicher.

Jetzt kommt der nächste Joke auf Kosten der sächsischen Landeshauptstadt.

Diesmal ist es ein Posting, welches nicht von der Konzernzentrale stammt, sondern von der Tochter DB Regio Südost, welche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Fahrgäste kutschiert.

An einem Foto der gespiegelten Skyline der historischen Altstadt schrieben die Instagram-Verantwortlichen des Bahn-Unternehmens in die obere Bildhälfte: "Wie Du diesen Beitrag verstehst? Na, du..."

Und weiter unten steht geschrieben: "...Dresden", natürlich ebenfalls gespiegelt.

In der 550.000-Einwohner-Stadt ruft so ein Witz natürlich nur ein müdes Lächeln hervor. In anderen Regionen erheiterte das Posting die Menschen offenbar dafür umso mehr.

Das Insta-Foto erhielt Hunderte "Gefällt mir"-Angaben. In den Kommentaren wurde applaudiert, einer befand: "Schon lustig, ich lüge nicht".