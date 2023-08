"Sonne und Beton"-Fortsetzung? "Felix muss sich überlegen, ob..."

Dresden - Was dabei herauskommt, wenn man mehrere unerfahrene Jungschauspieler zum ersten Mal vor die Kamera stellt, sieht man im preisgekrönten Coming-of-Age-Film " Sonne und Beton ". Am Montag lief der Streifen bei den Dresdner Filmnächten , mit dabei auch einige der Stars sowie Regisseur David Wnendt (45).

Um den Film so authentisch wie möglich zu gestalten, suchte man die Schauspieler unter anderem an Schulen im Stadtteil. Mehrere Casting-Runden später stand die Truppe dann fest.

Als Regisseur David Wnendt eintraf, war die Freude bei den Jungs groß. Sie hatten sich einige Zeit nicht gesehen. © Max Patzig

Die Jungs betonen, dass sich trotz des Erfolgs - der Film knackte nach wenigen Wochen die 1-Millionen-Besucher-Grenze - nichts verändert habe: "Das einzige, was cool ist, was hinzukommt, sind die Events, wie Berlinale, Deutscher Filmpreis oder unsere Sommerkinotour", so Vincent, der im September sein Schauspielstudium in Leipzig anfängt.

Der mit dem Bayrischen Filmpreis ausgezeichnete Streifen hat auch einen kleinen Ursprung in Dresden. Denn hier verbrachten Wnendt und Felix Lobrecht einige Tage.

"Wir hatten hier eine Schreibklausur", erzählt der 45-Jährige. "Hier hat uns weniger abgelenkt." In einer angemieteten Ferienwohnung konnten die beiden am Drehbuch arbeiten.

Gibt's eine Fortsetzung? "Das steht noch in den Sternen", so Wnendt, der dies aber nicht ausschließt. "Felix muss sich überlegen, ob er wieder was schreibt."

Die Geschichten der Figuren, auch wenn sie mittlerweile ein paar Jahre älter sind, seien auf jeden Fall noch nicht auserzählt, ergänzt der Regisseur.

Für Levy und Rafael steht nächstes Jahr erstmal das Abitur an, bei Aaron läuft derzeit schon das nächste Projekt. Von den Jungs wird man sicherlich noch einiges hören.