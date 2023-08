Filmnächte-Zoff: Dresden schon ab 2025 ohne Kaisermania?

Dressden - Endspurt bei den Filmnächten am Elbufer: Noch bis Sonntag laufen Filme und Konzerte. Schon seit 1991 erfreuen sich zahllose Menschen am Freiluft-Spektakel vor Traumkulisse. Doch nun sind "Kaisermania" und Co. in Gefahr. Denn der Stadtrat hatte im Juni auf Vorschlag der Verwaltung entschieden, die Veranstaltung ab 2026 neu ausschreiben zu lassen.