Grammy-Star spielt Konzert in Dresden: Purple Disco Machine verrät erste Details

Dresden - Einen Monat ist es jetzt schon her, dass Purple Disco Machine einen Grammy gewonnen hat! TAG24 besuchte Tino Piontek (42), wie der Dresdner DJ bürgerlich heißt, in seinem Tonstudio und sprach mit ihm über das anstehende Konzert in der sächsischen Hauptstadt.

Tino Piontek (42) tourt den Großteil seiner Zeit durch die ganze Welt. Nur in Deutschland tritt er kaum auf. © Eric Münch

TAG24: Ab dem heutigen Samstag spielst Du Auftritte in Süd- und Nordamerika, später auch noch ganz viel in Europa, aber in Dresden nur eine Show in diesem Jahr ...



Über die letzten eins, zwei Jahre wurde ich so oft gefragt, warum ich denn nie etwas in Dresden mache. Ich verstehe das auch. Zum einen lobe ich Dresden immer über den Klee und sage, wie wichtig mir die Stadt ist und wie wichtig mir die Verbundenheit ist. Und dann grenze ich es aber, was meinen Job angeht, permanent ab. Irgendwo musste ich jetzt so einen Mittelweg finden.

Mir war es wichtig, dass, wenn ich was in Dresden mache, dann soll es was Richtiges sein, was Besonderes. Die Location soll besonders sein, ich brauche genügend Vorbereitungszeit und ich will nicht in meiner Heimatstadt, wo ich definitiv vor all meinen Freunden und meiner Familie und allen, die ich kenne, einfach nur spielen.

Und jetzt fühlt es sich auch einfach richtig an. In den vergangenen Jahren fühlte es sich nie an, als hätte ich was, was ich Dresden bieten kann. Jetzt denke ich, dass die Zeit reif ist.