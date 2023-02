Dresden setzt ein Zeichen für den Frieden: Tausende nehmen an Menschenkette teil

Dresden hat der Zerstörung der Stadt vor 78 Jahren gedacht. Erneut versuchten Rechtsradikale und Querdenker, den Tag für sich zu instrumentalisieren.

Von Eric Hofmann, Alexander Buchmann

Dresden - Dresden hat am Montag mit verschiedensten Veranstaltungen der Zerstörung der Stadt vor 78 Jahren gedacht. Wie schon am Samstag versuchten aber erneut Rechtsradikale und Querdenker, den Tag für sich zu instrumentalisieren.

Tausende Menschen versammelten sich in Dresden, um mit einer Menschenkette ein Zeichen für Versöhnung und Frieden zu setzen. © Petra Hornig Los ging es mit einer Kranzniederlegung auf dem Nordfriedhof. Landtagspräsident Matthias Rößler (68, CDU) sagte, es sei "ein würdiges Gedenken, das wir hier in Dresden pflegen und auch ein aktives historisches Erinnern". Das sei in diesem Jahr "so intensiv wie nie". Das liege auch am Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, durch den "Bombenangriffe, zerstörte Städte und Bombentote wieder Gegenwart geworden" seien. Während auf den Friedhöfen der Bombentoten gedacht wurde, begann die Polizei in der Innenstadt mit dem Aufbau von Absperrungen für die Menschenkette und die angemeldeten Demonstrationen. Dresden Streit um Gammel-Schnitzel: Dresdner Gastwirt wehrt sich gegen Gesundheitsamt Zu einer hatte der umstrittene Komiker Uwe Steimle (59) vor den Kulturpalast geladen und wurde Opfer seiner Bekanntheit: Mehr als 500 Teilnehmer, darunter auch verurteilte Holocaust-Leugner, bundesweit bekannte Neonazis, NPD- und AfD-Mitglieder fanden sich ein. Und die Menge präsentierte auch ein Transparent, auf dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) mit Goebbels gleichgesetzt wurde, außerdem schwenkten einige Teilnehmer Russland-Fahnen. Steimle selbst verteilte Friedensfähnchen.

Auch der umstrittene Komiker Uwe Steimle (59) wollte in Dresden zum Frieden aufrufen, damit lockte er aber auch zahlreiche Demo-Teilnehmer mit fragwürdigen Ansichten an. © Petra Hornig

Antje (l.) und Anne (beide 50) waren zuletzt 2018 bei der Friedensaktion dabei. © Petra Hornig

Dresdens OB Dirk Hilbert erklärt die Bedeutung des 13. Februars

Gymnasiallehrer Uwe Kahl (52) ist mit Frau und Kindern zur Menschenkette gekommen. © Petra Hornig Ein Teil der Anhänger von Steimle mischte sich danach unter die Menschenkette, die trotz anfänglicher Lücken doch geschlossen werden konnte. Fragt man die Dresdner, warum sie teilnehmen, ist eine häufige Antwort der Wunsch nach Frieden. OB Dirk Hilbert (51, FDP) und TU-Rektorin Ursula Staudinger (63) reihten sich auf der Augustusbrücke ein, nachdem sie zuvor vor der Frauenkirche zu den Menschen sprachen. "Versöhnung macht es möglich, dass wir vor einer wiedererrichteten Frauenkirche stehen", so Hilbert. Dresden Vermisste aus Dresden: 15-Jährige ist wieder da! Zur Bedeutung des Tages sagte er: "Was wir hier am 13. Februar tun können, ist klar zu benennen, wie Nationalismus, Imperialismus und Größenwahn enden: in Trümmern."

Tag endet mit Demo von Querdenkern und Gegendemonstranten