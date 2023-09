Theaterkahn geht in Serie: "Der Tatortreiniger" heuert an

Die neue Spielzeit stehe im Zeichen eines neuen Formats, so Intendant und Geschäftsführer Holger Böhme (58) am Montag bei der Vorstellung des Spielplans 2023/24. Die Serie erlebe eine Renaissance im Fernsehen und im Hörfunk. Warum nicht auch auf der Bühne?

Victor Straubhaar (31). © Norbert Neumann

Die TV-Serie wurde mit Preisen überhäuft, darunter der renommierte Grimme-Preis.

Was aber den Machern wohl noch mehr bedeutet: Die altehrwürdige BBC in London adaptierte das Format. Man muss das hohe Maß an Verachtung für deutschen Humor (gibt es solchen?) in England in Rechnung stellen, um die Bedeutung dieses Vorgangs zu ermessen.

Einer, den das nicht juckt, ist Regisseur Thomas Stecher (62). Er habe nicht eine Folge gesehen, sagt er. So könne er das TV-Format weder kopieren noch sich bewusst davon absetzen.

Sein "Tatortreiniger" entsteht auf der Bühne neu.