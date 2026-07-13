6000 Biker erwartet: In Dresden dröhnen wieder die Motoren

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Vom 24. bis 26. Juli werden bis zu 12.000 Besucher und 6000 Motorräder bei den "Harley Days Dresden" in der Rinne im Ostragehege erwartet.

Von Katrin Koch

Dresden - Zum achten Mal verwandelt sich Dresden für ein Wochenende in die europäische Motorradhauptstadt! Vom 24. bis 26. Juli werden bis zu 12.000 Besucher und 6000 Motorräder bei den "Harley Days Dresden" in der Rinne im Ostragehege erwartet. Die weiteste Anreise nimmt ein Harley-Fahrer aus Schottland auf sich, der sich schon angemeldet hat.

Harleys, wohin das Auge schaut - die Harley Days in der Rinne ziehen Motorradfans magisch an.
Harleys, wohin das Auge schaut - die Harley Days in der Rinne ziehen Motorradfans magisch an.  © imago/Sven Ellger

"Wir haben etwa 80 Händler vor Ort, natürlich auch den regionalen Dealer. In einem Zelt werden Neu- und Gebrauchtbikes präsentiert. Harley stellt im Expo-Bereich die neuesten 2026er-Modelle vor", umreißt Cheforganisatorin Daniela Hesse (42) das Programm. "Rund 20 Harleys stehen für geführte, kostenfreie Probeausfahrten bereit."

Ein cooles Angebot, denn der Einstiegspreis bei Harley liegt bei rund 15.000 Euro. Für die Probefahrt ist eine Anmeldung erforderlich. Livemusik, DJs und diverse Shows (etwa Slow Riding) runden das Programm ab.

Höhepunkt ist die Bikeparade, die am Sonntag (12 Uhr, Start Pieschener Allee) durch die Dresdner Innenstadt knattert.

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Der Streckenverlauf wird - nach Baustellenstand und Genehmigungen - noch online bekannt gegeben. "Wir hoffen, dass wir über das Terrassenufer fahren können", so Hesse.

Daniela Hesse (42) organisiert das Spaß-Wochenende für Männer. Die schweren Maschinen sind noch immer eine Männer-Domäne.
Daniela Hesse (42) organisiert das Spaß-Wochenende für Männer. Die schweren Maschinen sind noch immer eine Männer-Domäne.  © Holm Helis
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2023 knatterte die Parade auch übers Blaue Wunder.
2023 knatterte die Parade auch übers Blaue Wunder.  © imago/Sylvio Dittrich
Freundlich grüßen die Harley-Fahrer bei der Parade gern die Zuschauer.
Freundlich grüßen die Harley-Fahrer bei der Parade gern die Zuschauer.  © imago/Sven Ellger

Anstoß auf Jubiläum

Auf dem Festgelände vorgefahren (v.l.): Daniela Hesse (42), Harley-Dealer Matthias Lindner (48), Chapter-Director Mario Kühnel (58), Harley-Verkäufer Lukas Eisenreich (25).
Auf dem Festgelände vorgefahren (v.l.): Daniela Hesse (42), Harley-Dealer Matthias Lindner (48), Chapter-Director Mario Kühnel (58), Harley-Verkäufer Lukas Eisenreich (25).  © Holm Helis

"Mit den Harley Days feiern wir auch den 30. Geburtstag unseres Dresden Chapter Germany", freut sich Chapter-Director Mario Kühnel (58).

Seine 80 Harley-Fans stoßen schon vorab am Donnerstag im Schillergarten auf das Jubiläum an, steigen temporär von ihren heißen Öfen auf einen gemütlichen Schaufelraddampfer um.

Tageseintritt 15 Euro, Wochenendticket 25 Euro (harley-days-dresden.de), Eintritt am Sonntag kostenfrei.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Sylvio Dittrich, Holm Helis

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