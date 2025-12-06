Checker Tobi begeistert in Dresdner Schauburg: Überraschung am Ende sorgt für Freude

Am Samstag hat sich Checker Tobi in der Dresdner Schauburg die Ehre gegeben, um seinen neuen Kinofilm zu promoten.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Seit Wochen restlos ausverkauft - und das zu Recht! Am Samstag hat sich Checker Tobi (39) in der Dresdner Schauburg die Ehre gegeben, um seinen neuen Kinofilm zu promoten. Aufgrund der hohen Nachfrage lief "Checker Tobi und die heimliche Herrscherin der Erde" in gleich drei Kinosälen - um 9.30 Uhr, 10 Uhr und 10.45 Uhr. Jeweils nach den Vorstellungen kam der Kinder-Star auf die Bühne, um sich den vielen Fragen der Fans zu stellen. Am Ende sorgte er mit einer Überraschung für große Begeisterung.

Checker Tobi (l., 39) stand nach dem Film dem Schauburg-Geschäftsleiter Stefan Ostertag (r.) und vor allem den Kindern Rede und Antwort. © Holger Köhler-Kaeß Was für ein tolles Nikolaus-Geschenk für die Dresdner Kinder! Obwohl der dritte Teil der Checker-Tobi-Filme erst nach den Weihnachtsferien, am 8. Januar 2026, offiziell in den deutschen Kinos startet, durften sie das Werk schon jetzt sehen. Denn der 39-Jährige tourt gerade durch Deutschland, um den Film zu promoten. Einmalig die Konstellation in Dresden: In keiner anderen Stadt begibt sich der Checker gleich dreimal hintereinander auf die Bühne. Wer sich in der Schauburg umschaute, wusste schnell, woran das lag: Absolut jeder Platz war besetzt. Um ihr Idol zu sehen, mussten die Kinder allerdings erst einmal den Film einschließlich Abspann anschauen. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Endlich Samstag! Wir liefern Euch sieben Ideen für den perfekten Tag in Dresden und Umgebung Erst danach kam Tobi Krell auf die Bühne, um sich den Fragen der Kids zu stellen. Vor allen anderen hatte er selbst aber eine Frage ans Publikum. Mit lässiger Wollmütze und einem Lächeln auf den Lippen betrat der KiKA-Moderator die Bühne und wollte gleich wissen: "Geht's euch gut - und mochtet ihr den Film gerne?"



Szene aus dem Film: Tobi Krell im mexikanischen Dschungel. © megaherz GmbH

Family-Previews für alle, die im Kino nicht dabei sein konnten, am 4. Januar auch in der Schauburg