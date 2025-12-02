"Tatort"-Kommissar an der Comödie Dresden: Richy Müller spielt "Rain Man"

Dresden - Das ist ein Coup für die Comödie Dresden: TV-Star Richy Müller (70) lädt nicht nur als Gesicht des "Gernseh-Programms" 2026 zum Abschalten (von Alltag und TV-Programms) ein, er wird auch als Hauptdarsteller in der Bühnen-Adaption des Hollywood-Klassikers "Rain Man" die erste von vier geplanten Premieren bestreiten.

Autist Raymond kann Karten zählen: Richy Müller auf dem Promo-Motiv zur Comödien-Premiere von "Rain Man", der Bühnen-Version des Hollywood-Klassikers. © PR/Chris Gontz

Der Film "Rain Man" erzählt die Geschichte zweier Brüder, des jungen Autohändlers Charlie Babbitt (Tom Cruise), der sich während einer langen Reise nur zaghaft seinem Bruder Raymond (Dustin Hoffmann) annähert, der Autist ist.

Hoffmann bekam den Oscar als bester Hauptdarsteller, "Rain Man" selbst wurde als "Bester Film" ausgezeichnet und war seinerzeit ein Riesen-Kinohit.

Richy Müller, seit 2008 vor allem als Kommissar des "Tatort" aus Stuttgart bekannt, spielt die Rolle des Raymond in "Rain Man" seit elf Jahren auf diversen Bühnen in Deutschland.

In direkter Bühnennähe entfalte die Geschichte der ungleichen Brüder "eine neue emotionale Kraft", lässt er sich zitieren.