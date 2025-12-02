"Tatort"-Kommissar an der Comödie Dresden: Richy Müller spielt "Rain Man"
Dresden - Das ist ein Coup für die Comödie Dresden: TV-Star Richy Müller (70) lädt nicht nur als Gesicht des "Gernseh-Programms" 2026 zum Abschalten (von Alltag und TV-Programms) ein, er wird auch als Hauptdarsteller in der Bühnen-Adaption des Hollywood-Klassikers "Rain Man" die erste von vier geplanten Premieren bestreiten.
Der Film "Rain Man" erzählt die Geschichte zweier Brüder, des jungen Autohändlers Charlie Babbitt (Tom Cruise), der sich während einer langen Reise nur zaghaft seinem Bruder Raymond (Dustin Hoffmann) annähert, der Autist ist.
Hoffmann bekam den Oscar als bester Hauptdarsteller, "Rain Man" selbst wurde als "Bester Film" ausgezeichnet und war seinerzeit ein Riesen-Kinohit.
Richy Müller, seit 2008 vor allem als Kommissar des "Tatort" aus Stuttgart bekannt, spielt die Rolle des Raymond in "Rain Man" seit elf Jahren auf diversen Bühnen in Deutschland.
In direkter Bühnennähe entfalte die Geschichte der ungleichen Brüder "eine neue emotionale Kraft", lässt er sich zitieren.
Der Vorverkauf startet
Erstmals ist Müller in dieser Inszenierung im Rahmen eines Gastspiels in einem Dresdener Theater zu erleben: "Ich freue mich riesig darauf, dort mein Debüt zu geben und das Dresdner Publikum kennenzulernen."
Der Vorverkauf startet am Mittwoch. Die Tickets sind, wie auch für die weiteren drei Eigenproduktionen der Comödie kommenden Jahres - die Puppenspiel-Komödie "Villa Sonnenschein" (17. April), die romantische Komödie "Ein Herz aus Schokolade" (9. Oktober) und "Die unendliche Geschichte" (26. Juni) als Sommertheater am Schloss Übigau - bis 5. Dezember für 23 Euro erhältlich.
Titelfoto: PR/Chris Gontz