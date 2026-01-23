Wer will ein edles Schlemmermenü mit Blick auf die Frauenkirche?

Dresden - Ein guter Gastgeber überrascht immer wieder seine Gäste - und das wollen auch "Petit Frank"-Wirt Frank Ollhoff (46), Feinschmecker Matthias Gräfe (57, "Wein & fein"), Winzer Georg Prinz zur Lippe (68) und die Porzellanmanufaktur Meissen.

Setzen auf gemeinsame Gastro-Stärke: Matthias Gräfe (57), Georg Prinz zur Lippe (68 und Frank Ollhoff (46, v.l.). © Steffen Füssel

Das kulinarische Quartett lädt Schlemmerfreunde an überraschende Orte zu einem Menü auf edlem Porzellan und mit den außergewöhnlichen Weinen der Proschwitzer Kollektion "UneXpected" ein. Letztere sind je nach Rebsorte auf 1000 bis 2000 Flaschen limitiert.

"Rund um diese besonders ausgebauten Weine habe ich ein Vier-Gänge-Menü kreiert", so Gräfe. Frank Ollhoff interpretiert es von Ma(h)l zu Ma(h)l neu - das erste Mal am 15. April mit Blick auf die Frauenkirche.

Maximal 24 Gäste (Preis um 130 Euro) können im Meissen-Flagshipstore inmitten des kostbaren Porzellans dinieren. Weitere Orte werden gesucht.

"Ich könnte mir vorstellen, mal in einem Rewe-Supermarkt eine Tafel aufzubauen, in einer Kirche oder im Dynamo-Stadion", sprudelt Ollhoff vor Ideen über.