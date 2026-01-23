 691

Wer will ein edles Schlemmermenü mit Blick auf die Frauenkirche?

Ein guter Gastgeber überrascht immer wieder seine Gäste - und das wollen auch diese vier aus Sachsen.

Von Katrin Koch

Dresden - Ein guter Gastgeber überrascht immer wieder seine Gäste - und das wollen auch "Petit Frank"-Wirt Frank Ollhoff (46), Feinschmecker Matthias Gräfe (57, "Wein & fein"), Winzer Georg Prinz zur Lippe (68) und die Porzellanmanufaktur Meissen.

Setzen auf gemeinsame Gastro-Stärke: Matthias Gräfe (57), Georg Prinz zur Lippe (68 und Frank Ollhoff (46, v.l.).  © Steffen Füssel

Das kulinarische Quartett lädt Schlemmerfreunde an überraschende Orte zu einem Menü auf edlem Porzellan und mit den außergewöhnlichen Weinen der Proschwitzer Kollektion "UneXpected" ein. Letztere sind je nach Rebsorte auf 1000 bis 2000 Flaschen limitiert.

"Rund um diese besonders ausgebauten Weine habe ich ein Vier-Gänge-Menü kreiert", so Gräfe. Frank Ollhoff interpretiert es von Ma(h)l zu Ma(h)l neu - das erste Mal am 15. April mit Blick auf die Frauenkirche.

Maximal 24 Gäste (Preis um 130 Euro) können im Meissen-Flagshipstore inmitten des kostbaren Porzellans dinieren. Weitere Orte werden gesucht.

"Ich könnte mir vorstellen, mal in einem Rewe-Supermarkt eine Tafel aufzubauen, in einer Kirche oder im Dynamo-Stadion", sprudelt Ollhoff vor Ideen über.

"Petit Frank"-Küchenchef André Fröbel (39) flambiert für das außergewöhnliche Menü Riesengarnelen.  © Steffen Füssel

Weine werden nicht so schnell alle sein

Ein großes "X" ziert die Etiketten der Proschwitzer Weinlinie "Unexpected".  © Steffen Füssel

"Auch in der Produktionshalle der Porzellanmanufaktur fände ich ein Menü spannend."

Und nicht nur das: "Wenn eine Firma ihre Top-Kunden einladen will, dann zaubern wir auf Nachfrage auch für 100 Personen."

Die Gefahr, dass die Weine ausgetrunken sind, besteht nicht.

"Wir bauen jedes Jahr Rebsorten für diese besondere Linie aus", versichert Georg Prinz zur Lippe.

Infos: petit-frank.de.

