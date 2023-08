Auf zur "Rallye Elbflorenz"! Diese Schätze rollen bald durch Sachsen

Sachsen - Rund 200 Oldtimer rollen am 15./16. September bei der 11. Rallye Elbflorenz durch Sachsen , Tschechien und Polen . Jedes Fahrzeug ist dabei nicht nur ein Hingucker - es hat auch eine eigene Geschichte. Kleiner Vorgeschmack gefällig?

Der englische Morgan von Matthias Müller (70) sieht älter aus, als er ist. "Der Sportwagen ist erst Baujahr 1989, aber wird in alt gebaut. Durch seinen Holzrahmen ist er extrem leicht und bringt es auf Tempo 150."

"Den Wagen habe ich per Container aus Florida eingeschifft und komplett überholt. Er hat den größten Motor seiner Zeit: 8,2 Liter, 400 PS."

"Wir sind schon zum sechsten Mal dabei", schwärmen Maritta (59) und Roland Kliemann (60). Während die Dame stolz auf ihren grünen, via eBay gekauften Buick Riviera (Baujahr 1971) blickt, setzt sich Roland Kliemann in sein 6,20 Meter langes Cadillac-Cabrio (Bj. 1970).

Franz Olender (44) zeigt stolz das Innenleben seines Daimler Lightstraight 8, Baujahr 1938. © Norbert Neumann

Herolé-Reiseveranstalter Franz Olender (44) hat seinen Daimler Lightstraight 8 (Bj. 1938) auf Hochglanz poliert. "Wagen mit dieser Karosserie gibt es nur zwölf weltweit. Ich habe ihn vor fünf Jahren von Rüdiger von Sachsen gekauft." Über die Summe fällt kein Wort.

Auch der Aufwand, mit dem manche Fahrzeuge restauriert werden, lässt sich nur erahnen. "Die Stoßstange für meinen Buick wurde in Litauen verchromt", gibt Maritta Kliemann einen kleinen Einblick. In jedem Rallye-Oldtimer steckt viel Leidenschaft - und Geld.

Nur für ausgewählte Ausfahrten kommen die Oldtimer auf die Straße. Auch Markus Hendel (42) holt nur für die Rallye seinen 850er-BMW (Bj. 1995) aus der Garage - die "Elbflorenz" lockt mit schöner Strecke.

Sie startet am Freitag am Panometer, danach führt die Route über Heidenau und Bad Schandau über die tschechische Grenze nach Krásná Lípa, Zittau und Görlitz.

Am Samstag schließt sich eine Rundfahrt mit Stopps u.a. in Świeradów-Zdrój, Karpacz, Piechowice und Schloss Lomnitz an.