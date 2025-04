Ausstellung "Olicía - Out of the Blue" in der robotron-Kantine: Ping-Pong der Künste

Dresden - Das Duo Olicía, bestehend aus den Musikerinnen und Komponistinnen Fama M'Boup (30) und Anna-Lucia Rupp (32), hat ein neues Album aufgenommen. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Doch entstanden die Songs von "Out of the Blue" im Dialog mit bildenden Künstlern. Das Kunsthaus Dresden präsentiert Musik und Kunstwerke gemeinsam in der Ausstellungs- und Konzert-Reihe "Olicía - Out of the Blue: THE EXHIBITION" in der robotron-Kantine.