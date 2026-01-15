Charity-Nacht des Vereins "Sonnenstrahl" in Dresden: Viele Köche vereinen sich zur guten Tat

10 Köche stecken hinter den "Gastrofreunden", die gemeinsam die 225 Gäste der Charity-Nacht des Vereins "Sonnenstrahl" am 24. Januar im Löwensaal verköstigen.

Von Katrin Koch

Dresden - Elf Freunde sind's beim Fußball - zehn stecken hinter den "Gastrofreunden", die gemeinsam die 225 Gäste der Charity-Nacht des Vereins "Sonnenstrahl" am 24. Januar im Löwensaal (Külz-Ring) verköstigen.

Jens Budde (58) koordiniert die Arbeit der Gastrofreunde. © Eric Münch "Dirigiert" werden sie von Jens Budde (58, Bellan Catering Dresden), der mit Geräten und Geschirr (u.a. 1000 Gläser, 1800 Porzellanteile) eine Pop-up-Küche einrichtet. Die Zutaten spendiert "Transgourmet Cook". "Zu 90 Prozent werden die Speisen vorbereitet. Zu Ende gegart und angerichtet werden sie vor Ort", so Budde. Dann wirbeln 14 Köche zwischen den fünf Öfen. "Da fallen die Sauerstoffmasken von der Decke, so eng und hitzig geht es zu", lacht Budde. "Carolaschlößchen" und "Palais Restaurant" kümmern sich ums erste Häppchen, das Restaurant "Daniel" und die "Oberschänke" bereiten die Vorspeise, das "Schmidt's" und das Schlosshotel Pillnitz den Hauptgang mit Kalb zu. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Hier ist der Kalender prall gefüllt: Stromwerk boomt als Event-Location "Ich kümmere mich um das Dessert, das Dresdner Backhaus steuert Brot, Wolle Förster Sushi bei", erklärt Budde.

2024 war die Nachfrage nach dem Stollenbackkurs enorm

War auch 2025 dabei: die Crew der Gastrofreunde aus zehn Unternehmen. © Michael Schmidt

Die Charity-Nacht 2025: In diesem Jahr soll durch eine lockere Bestuhlung mehr Bewegung in die Gäste kommen. © Eric Münch

Die vorbereiteten Häppchen kommen zum Transport in Thermoboxen, von Budde humorvoll "Hundeboxen" genannt. © Eric Münch Das Tolle dabei: "Nicht nur die Chefs, auch viele Mitarbeiter stellen ihre Arbeitskraft gratis für den guten Zweck zur Verfügung." Die Küchenschlacht wird in den eigenen Küchen eröffnet, ab 15 Uhr geht es hinter den Kulissen des Löwensaals weiter. Später verkaufen die Köche auch noch Lose (à 10 Euro). "Gemeinsam mit dem Backhaus werde ich auch wieder einen Stollenbackkurs versteigern", verspricht Budde. 2024 war die Nachfrage enorm: Die Gäste ersteigerten vier Backkurse für über 10.000 Euro! Dresden Veranstaltungen & Freizeit 6 Tipps für einen tollen Samstag trotz Kälte! Für die Charity-Nacht gibt es noch wenige Restkarten (99 Euro) unter: tickets.sonnenstrahl-ev.org.

