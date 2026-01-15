Charity-Nacht des Vereins "Sonnenstrahl" in Dresden: Viele Köche vereinen sich zur guten Tat
Dresden - Elf Freunde sind's beim Fußball - zehn stecken hinter den "Gastrofreunden", die gemeinsam die 225 Gäste der Charity-Nacht des Vereins "Sonnenstrahl" am 24. Januar im Löwensaal (Külz-Ring) verköstigen.
"Dirigiert" werden sie von Jens Budde (58, Bellan Catering Dresden), der mit Geräten und Geschirr (u.a. 1000 Gläser, 1800 Porzellanteile) eine Pop-up-Küche einrichtet. Die Zutaten spendiert "Transgourmet Cook".
"Zu 90 Prozent werden die Speisen vorbereitet. Zu Ende gegart und angerichtet werden sie vor Ort", so Budde. Dann wirbeln 14 Köche zwischen den fünf Öfen. "Da fallen die Sauerstoffmasken von der Decke, so eng und hitzig geht es zu", lacht Budde.
"Carolaschlößchen" und "Palais Restaurant" kümmern sich ums erste Häppchen, das Restaurant "Daniel" und die "Oberschänke" bereiten die Vorspeise, das "Schmidt's" und das Schlosshotel Pillnitz den Hauptgang mit Kalb zu.
"Ich kümmere mich um das Dessert, das Dresdner Backhaus steuert Brot, Wolle Förster Sushi bei", erklärt Budde.
2024 war die Nachfrage nach dem Stollenbackkurs enorm
Das Tolle dabei: "Nicht nur die Chefs, auch viele Mitarbeiter stellen ihre Arbeitskraft gratis für den guten Zweck zur Verfügung."
Die Küchenschlacht wird in den eigenen Küchen eröffnet, ab 15 Uhr geht es hinter den Kulissen des Löwensaals weiter. Später verkaufen die Köche auch noch Lose (à 10 Euro).
"Gemeinsam mit dem Backhaus werde ich auch wieder einen Stollenbackkurs versteigern", verspricht Budde. 2024 war die Nachfrage enorm: Die Gäste ersteigerten vier Backkurse für über 10.000 Euro!
Für die Charity-Nacht gibt es noch wenige Restkarten (99 Euro) unter: tickets.sonnenstrahl-ev.org.
Dreieinhalb Jahrzehnte Hoffnung
Der Verein "Sonnenstrahl" wurde 1990 gegründet. Er kümmert sich um krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien.
Er betreibt ein Elternhaus in der Goetheallee, in dessen Wohnungen Familien während der Krebsbehandlung an der Uniklinik einziehen können, bietet Beratung, Kunst- und Sporttherapie sowie Freizeitaktivitäten an.
"Sonnenstrahl" unterstützt zudem die Krebsforschung. Noch in diesem Frühjahr will der Verein einen Neubau in der Schubertstraße beziehen, der Therapieräume für krebskranke Kinder und Jugendliche sowie das Sächsische Kinder-Palliativ-Zentrum und ein Kinderschutzhaus beherbergt.
Der sieben Millionen Euro teure Bau wurde dank des Millionenerbes von Kabarettist Olaf Böhme (†2019) möglich.
Titelfoto: Bildmontage: Sonnenstrahl, Eric Münch