SemperOpernball: 3-Gänge-Menü und Wein von Günther Jauch

Der SemperOpernball am 6. Februar wirft seine Schatten voraus. Nun ist klar, was den rund 2000 Gästen kulinarisch geboten wird.

Von Katrin Koch

Dresden - Der SemperOpernball am 6. Februar wirft seine Schatten voraus. Programm und Moderation stehen bereits. Nun ist auch klar, was den rund 2000 Gästen kulinarisch geboten wird.

Den Gästen im Saal serviert Sternekoch Stefan Hermann (54) ein 3-Gänge-Menü mit Hummer, Kalb und einem Dessert aus Tonkabohne und Cassis-Feige.

Die Logengäste erwartet ein Fingerfood-Menü (Risottopraline, Tafelspitz, Kürbis-Quiche, Kalb).

Die Weinauswahl beinhaltet Rieslinge von Günther Jauchs Weingut von Othegraven.

Der RTL-Showmaster wird auch selbst auf dem Ball erwartet.

Daneben präsentieren Schloss Wackerbarth und Winzer Martin Schwarz (62) Exklusivabfüllungen.

Sachsens "Jungwinzer des Jahres" Matthias Schuh (37) entkorkt seinen ersten eigenen Sekt.

