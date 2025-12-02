SemperOpernball: 3-Gänge-Menü und Wein von Günther Jauch

Dresden - Der SemperOpernball am 6. Februar wirft seine Schatten voraus. Programm und Moderation stehen bereits. Nun ist auch klar, was den rund 2000 Gästen kulinarisch geboten wird.

Am 6. Februar wird beim SemperOpernball getanzt - und geschlemmt. © picture alliance/dpa

Den Gästen im Saal serviert Sternekoch Stefan Hermann (54) ein 3-Gänge-Menü mit Hummer, Kalb und einem Dessert aus Tonkabohne und Cassis-Feige.

Die Logengäste erwartet ein Fingerfood-Menü (Risottopraline, Tafelspitz, Kürbis-Quiche, Kalb).

Die Weinauswahl beinhaltet Rieslinge von Günther Jauchs Weingut von Othegraven.

Der RTL-Showmaster wird auch selbst auf dem Ball erwartet.