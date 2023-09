Das Programm steht: Im Festspielhaus Hellerau startet die neue Saison

Dresden - Fragen nach Herkunft, Identität und Gemeinschaft prägen das Tanz- und Performance-Programm im Europäischen Zentrum der Künste Hellerau: Die neue Saison steht unter dem Motto "Wer sind wir und wer bin ich". Start ist traditionell am Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag, mit dem Spielzeitfest für Familien in Festspielhaus und Kulturgarten.