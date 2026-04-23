Diesmal vieles anders: Das gute alte Dixie-Festival hat keine Angst vor Neuem
Dresden - Das Internationale Dixieland Festival feiert vom 10. bis 17. Mai seine 54. Auflage. Doch es fühlt sich viel jünger an. Grund dafür sind einige Neuerungen.
"44 Bands mit insgesamt 308 Musikern bespielen 51 Veranstaltungen und 60 Auftrittsorte", so Festival-Sprecher Hendrik Meyer (61). "Wir erwarten rund 350.000 Besucher und arbeiten uns schrittweise auf das junge Publikum zu" - mit Social-Media-Auftritten und neuen Formaten.
Erstmals öffnet das Parkhotel am 16. Mai zur Prohibitionsparty seine Türen, swingt es in allen drei Räumen der Dresdner Festungsanlage (Kanonenhof, Kasematten, Bärenzwinger).
Im Neustädter "Bautzner Tor" lädt die "Zappelgruppe Ost" am 16. Mai von 22 bis 2 Uhr zur "Diksi Disko" ein. Auf der "Open Stage"-Bühne des MDR präsentiert Radiomoderator Silvio Zschage (46) junge Bands.
Beim "Dixieland ABC" am 12./13. Mai (10 Uhr) holen sich die Dixie-Zwillinge Carmen & Claudia mit André Sarrasani (53) einen zauberhaften Gast auf die Bühne.
Nach dem Vorjahres-Eklat stellt Dresden Absperrmaterial kostenfrei zur Verfügung
"Generell treten viele junge Musiker auf", so Meyer. Hervorzuheben ist Jazzpianist Jan Popek (30), der gemeinsam mit Niels von der Leyen am 15. Mai im Keller des Löwensaals das exklusivste Festival-Konzert gibt - in den Ex-Tresor-Raum passen nur 100 Gäste. 2019 erhielt Popek den Förderpreis des Festivals.
Die Klassiker des Festivals bleiben natürlich erhalten: Nach einer Kurzvariante 2025 kehrt die Jazzmeile mit sieben Bühnen in voller Länge vom Schloßplatz bis zum Hauptbahnhof zurück.
Nach dem Vorjahres-Eklat stellt die Stadt das Absperrmaterial kostenfrei zur Verfügung.
Das Sicherheitskonzept kostet das Festival knapp 12.000 Euro – 60.000 Euro waren es 2025.
Das gesamte Programm und Tickets gibt's unter: www.dixielandfestival-dresden.com.
Titelfoto: imago/Sylvio Dittrich