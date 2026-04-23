Diesmal vieles anders: Das gute alte Dixie-Festival hat keine Angst vor Neuem

Dresden - Das Internationale Dixieland Festival feiert vom 10. bis 17. Mai seine 54. Auflage. Doch es fühlt sich viel jünger an. Grund dafür sind einige Neuerungen.

Die Dixieparade zieht am 17. Mai ab 16.30 Uhr eine Stunde durch die Altstadt. © imago/Sylvio Dittrich

"44 Bands mit insgesamt 308 Musikern bespielen 51 Veranstaltungen und 60 Auftrittsorte", so Festival-Sprecher Hendrik Meyer (61). "Wir erwarten rund 350.000 Besucher und arbeiten uns schrittweise auf das junge Publikum zu" - mit Social-Media-Auftritten und neuen Formaten.

Erstmals öffnet das Parkhotel am 16. Mai zur Prohibitionsparty seine Türen, swingt es in allen drei Räumen der Dresdner Festungsanlage (Kanonenhof, Kasematten, Bärenzwinger).

Im Neustädter "Bautzner Tor" lädt die "Zappelgruppe Ost" am 16. Mai von 22 bis 2 Uhr zur "Diksi Disko" ein. Auf der "Open Stage"-Bühne des MDR präsentiert Radiomoderator Silvio Zschage (46) junge Bands.

Beim "Dixieland ABC" am 12./13. Mai (10 Uhr) holen sich die Dixie-Zwillinge Carmen & Claudia mit André Sarrasani (53) einen zauberhaften Gast auf die Bühne.