Diese Stars kommen zum Adventskonzert ins Rudolf-Harbig-Stadion

Dresden - Wenn schon über 250 Herrnhuter Sterne beim "Großen Adventskonzert" am 18. Dezember im Harbig-Stadion funkeln, dann sollte ein Stern nicht fehlen: der von Sänger Nik P. (63).

Sängerin Ella Endlich (41) führt durch das Adventskonzert. © Foto Koch

Er wird seinen Superhit "Ein Stern" in philharmonischer Version mit Chören und Publikum anstimmen.

Musikalische Hauptakteure sind der Dresdner Kreuzchor, die Dresdner Kapellknaben, die Musicalwerkstatt Oh-TÖNE und der MDR-Kinderchor.

Durch das Konzert führt Sängerin Ella Endlich (41, "Küss mich, halt mich, lieb mich"), Sänger Sasha (53) bringt seine Lieblingsweihnachtslieder mit. Am Horn wird Felix Klieser (34) begeistern.

Obwohl er ohne Arme geboren wurde, spielt er das Horn mit den Zehen des linken Fußes virtuos.

"Ich bin ein sehr großer Weihnachtsfan. Es wird besonders arrangierte Stücke mit viel spannender Musik geben", verweist Klieser u. a. auf ein Stück mit Sopranistin Anna Maria Schmidt (31).