"Großes Adventskonzert": Jede Menge Technik sorgt für den guten Ton

Dresden - Am 18. Dezember werden rund 20.000 Gäste zum " Großen Adventskonzert " im Rudolf-Harbig-Stadion erwartet.

Der Aufbau für das Adventskonzert im Harbig-Stadion läuft auf Hochtouren. © Thomas Türpe

Das Publikum stimmt dann gemeinsam mit vier Chören und über 250 Künstlern 28 Weihnachtslieder an. Schon seit vergangener Woche ist das Produktionsteam im Einsatz, damit am Donnerstag jeder Ton stimmt.

Rund 650 Helfer, darunter 140 Technik-Profis, sorgen für den reibungslosen Konzertablauf. Sie bauen eine 340 qm große und über zwölf Meter hohe Bühne auf, verlegen rund zwölf Kilometer Kabel und hängen rund 200 Herrnhuter Sterne auf.

"Wir haben 90 Stunden reine Aufbauzeit und 40 Stunden Abbauzeit", rechnet Technik-Leiter Oliver Brendler zusammen.

120 Mikrofone, 190 Lautsprecher und 400 Scheinwerfer sorgen für Licht und guten Ton.