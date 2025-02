EM-Sängerin Leony kommt mit neuem Album nach Dresden: So verliebte sie sich in Elbflorenz

Für die Sängerin ist es nicht der erste Auftritt in der sächsischen Landeshauptstadt. So hatte sie 2023 bei der "Fête de l’Europe" gespielt - ein Tag, an den sie sich noch sehr gut erinnert. "Wir hatten den Nachmittag an der Elbe verbracht, die ganze Crew war dabei, unsere zwei Hunde, die Sonne hat geschienen. Das war unglaublich schön. Außerdem ist das Publikum in Dresden immer wahnsinnig lieb. Die Shows da waren immer richtig toll."

Im Gepäck hat die Singer-Songwriterin dann auch ihr neues Album "Oldschool Love", das am 28. Februar erscheint. © Montage: Raul Tejadaacha/PR + PR

Auch wenn mit "Oldschool Love" bereits ihre zweite Platte erscheint, sei sie noch immer aufgeregt und fiebere dem Release entgegen, wie Leony sagte.

"Oldschool Love" ist reifer, tiefgründiger und persönlicher als ihr Erstlingswerk "Somewhere In Between" - und folge damit viel mehr der Idee von dem, was Leony mit ihrer Musik in die Welt tragen möchte. "Wir hatten mehr Zeit, wodurch ich noch mehr Liebe in die Musik stecken konnte. Die Songs folgen alle einem roten Faden und geben ganz viel über mein Leben preis."

So ließ sich die Singer-Songwriterin für den Titeltrack von der Liebe ihrer Eltern inspirieren, während sie mit "Your Way" ihren verstorbenen Opa ehrt. Das bereits veröffentlichte "By Your Side (In My Mind)" ist ihren vier besten Freundinnen gewidmet, die Leony schon seit 18 Jahren kennt und gerade in turbulenten Zeiten sehr vermisst.

Statt Herzschmerz zu verbreiten, strahlen die Lieder dabei vor allem Lebensfreude aus. "Ich bin grundsätzlich eine positive Person, die immer versucht, das Gute im Leben zu sehen. Das habe ich versucht, mit 'Oldschool Love' zu transportieren. Ich fände es schön, wenn die Leute ein gutes Gefühl bekommen, während sie das Album hören."

Ob das geklappt, davon können sich Fans ab dem 28. Februar vergewissern. Die beiden bereits veröffentlichten Songs "Simple Life" und "By Your Side (In My Mind)" bieten bereits einen guten Vorgeschmack darauf.