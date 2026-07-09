Ganz in Weiß: Edles Dinner am Terrassenufer

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Zum 10. Mal richtete am Donnerstag Veranstalter Roberto Flügel in Kooperation mit Gastro-Profi Clemens Lutz ein "Diner en Blanc" am Terrassenufer aus.

Von Katrin Koch

Dresden - Alles ganz in Weiß: Zum 10. Mal richtete am Donnerstag Veranstalter Roberto Flügel (48) in Kooperation mit Gastro-Profi Clemens Lutz (55) ein "Diner en Blanc" am Terrassenufer aus.

Die Veranstalter Roberto Flügel (45, l.) und Clemens Lutz (55) gingen in puncto Garderobe mit gutem Beispiel voran.
Die Veranstalter Roberto Flügel (45, l.) und Clemens Lutz (55) gingen in puncto Garderobe mit gutem Beispiel voran.  © Eric Münch

Zwischen Klub Kobalt und Brasserie Bateau auf dem Theaterkahn wurde eine 220 Meter lange Tafel direkt am Radweg eingedeckt.

Daran nahmen rund 300, ausnahmslos weiß gekleidete Gäste Platz, die Geschirr, Besteck, Gläser, Speisen und Getränke selbst mitbrachten.

100 weitere Gäste, die keine Lust oder Zeit zur Selbstversorgung hatten, ließen sie mit einem Menü im Kobalt und der Brasserie verwöhnen.

Kleckern verboten! Alle Gäste waren in strahlendes Weiß gehüllt.
Kleckern verboten! Alle Gäste waren in strahlendes Weiß gehüllt.  © Eric Münch
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Allesamt genossen sie ab 19 Uhr eine wunderbare Sommernacht mit Livemusik. Als Überraschung marschierte ein weiß gekleideter Spielmannszug auf.

Titelfoto: Eric Münch

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