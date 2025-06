Heute Eröffnung mit TV-Koch Johann Lafer in Dresden: Ausstellung macht Appetit auf mehr

Dresden - Naschwerk in der Bibliothek - leider nicht zum Verkosten. Der Kulturgeschichte der Konditorei und der Desserts ist die erste Ausstellung des Deutschen Archivs der Kulinarik in der Dresdner SLUB gewidmet. Unter dem Titel "Die süße Kunst" entführen 168 Exponate bis 17. Januar 2026 in die Welt von Torten, Pralinen, Puddings & Co. Am Donnerstagabend wird die Schau von TV-Koch und Patissier Johann Lafer (67) eröffnet.