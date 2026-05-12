Hier findet wieder Public Viewing in Dresden statt, doch eine Sache ist anders als sonst
Dresden - Noch rund vier Wochen, dann startet die Fußball-WM 2026! Auch in Dresden sind die Vorbereitungen dafür angelaufen. Wie schon bei den vergangenen Großereignissen wird es an der BallsportARENA ein Public Viewing geben - allerdings mit einer Änderung.
In diesem Jahr findet das Rudelgucken nämlich nicht auf dem Platz vor der Heimspielhalle des HC Elbflorenz statt, sondern indoor. Damit soll nicht nur der Lärmschutz berücksichtigt werden, sondern das Public Viewing auch wetterunabhängig stattfinden können.
Zudem sollen ausschließlich Partien mit Beteiligung des DFB-Teams übertragen werden. Geplant sind bisher Veranstaltungen für die deutschen Spiele gegen Curaçao (14. Juni, 19 Uhr), die Elfenbeinküste (20. Juni, 22 Uhr) und Ecuador (25. Juni, 22 Uhr).
"Da die Weltmeisterschaft 2026 auf dem nordamerikanischen Kontinent stattfindet, ergeben sich durch die Zeitverschiebung außergewöhnliche Anstoßzeiten. Unser Fokus liegt deshalb klar auf den Spielen der deutschen Nationalmannschaft, denn genau dort entsteht das gemeinsame Fanerlebnis, das ein Public Viewing besonders macht", sagte Stefan Meister, Geschäftsführer der BallsportARENA.
Insgesamt sollen 1500 Fans Platz in der Ballsportarena finden, die Türen öffnen jeweils zwei Stunden vor dem Anpfiff. Der Eintritt ist frei.
WM 2026: Noch kaum Angebote für Public Viewing in Dresden
Weil die Spiele dank der späten Anstoßzeiten überwiegend in der Nachtruhe nach 22 Uhr stattfinden, hatte die Bundesregierung im März eine Sonderregel für mögliche Public Viewings beschlossen, die Stadt Dresden schloss sich dem Vorstoß an.
Auf allzu große Resonanz stieß das Angebot aber noch nicht: Bisher kündigten kaum Veranstalter ein gemeinschaftliches Schauen der XXL-WM an, besonders nicht für die Spiele nach 22 Uhr.
Den deutschen Auftakt gegen Curaçao um 19 Uhr gibt es neben der BallsportARENA aber etwa auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch zu sehen.
Titelfoto: BallsportARENA Dresden