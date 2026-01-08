Hier ist der Kalender prall gefüllt: Stromwerk boomt als Event-Location

Im Gegensatz zur Rinne boomen im "Stromwerk" im ehemaligen Kraftwerk Mitte die Konzerte.

Von Katrin Koch

Dresden - Im Gegensatz zur Rinne boomen im "Stromwerk" im ehemaligen Kraftwerk Mitte die Konzerte. Event-Profi Thomas Röpke (46) hat die Event-Location seit September 2025 weiterentwickelt - vom reinen Partybetrieb in einen bunten Mix aus vielfältigen Veranstaltungen für ein breites Publikum.

Eventprofi Thomas Röpke (46) hat Bar und Programm des Stromwerkes aufgemischt.  © Steffen Füssel

Der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt.

Allein im Januar reicht die Bandbreite von Wolfgang Niedecken über Stand-up-Comedian Ruslan Belyj bis hin zur ABBA-Mamma-Mia-Tribute-Show.

Im Laufe des Jahres kommen viele Highlights hinzu: Schiller, das Mitsing-Konzert, "The Voice Jam", Felix Lobrecht, Angelo Kelly, Humorzone, Paul van Dyk, Stereoact ...

Thomas Röpke (46) hat das "Stromwerk" am 1. September 2025 auf dem Gelände des Kultur-Kraftwerks Mitte übernommen.  © Steffen Füssel

"Wir versuchen, viele Zielgruppen zu erreichen. Unsere Gäste wissen, dass ihnen im Stromwerk Qualität geboten wird. Die Eintrittspreise reichen von zehn Euro für eine Party bis zu 60 Euro für ein bestuhltes Konzert", umreißt Röpke sein Erfolgskonzept.

