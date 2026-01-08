Hier ist der Kalender prall gefüllt: Stromwerk boomt als Event-Location

Dresden - Im Gegensatz zur Rinne boomen im "Stromwerk" im ehemaligen Kraftwerk Mitte die Konzerte. Event-Profi Thomas Röpke (46) hat die Event-Location seit September 2025 weiterentwickelt - vom reinen Partybetrieb in einen bunten Mix aus vielfältigen Veranstaltungen für ein breites Publikum.

Eventprofi Thomas Röpke (46) hat Bar und Programm des Stromwerkes aufgemischt. © Steffen Füssel

Der Veranstaltungskalender ist prall gefüllt.

Allein im Januar reicht die Bandbreite von Wolfgang Niedecken über Stand-up-Comedian Ruslan Belyj bis hin zur ABBA-Mamma-Mia-Tribute-Show.

Im Laufe des Jahres kommen viele Highlights hinzu: Schiller, das Mitsing-Konzert, "The Voice Jam", Felix Lobrecht, Angelo Kelly, Humorzone, Paul van Dyk, Stereoact ...