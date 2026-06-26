Howard Carpendale und XXL-Kubus: So spektakulär wird das Mega-Konzert auf der Elbe
Dresden - Die Sächsische Dampfschifffahrt feiert den 190. Geburtstag der Weißen Flotte mit einem Open-Air-Spektakel der Extraklasse. Am 5. September verwandelt sich die Elbe für den "Elbzauber" in eine große Bühne voller Stars.
Mittelpunkt des Events ist ein Ponton, der auf Stelzen mitten in der Elbe positioniert wird und auf dem sich ein XXL-Kubus (20 x 10 x 5 Meter) mit vier LED-Wänden befindet. Rechts und links des Kubus liegen zwei Salonschiffe sowie die Schaufelraddampfer "Leipzig" und "Dresden" auf dem Strom.
"Insgesamt werden vier Bühnen bespielt", erklärt Regisseur Thomas Reiche (52). "Der Kubus, die Bühne der Filmnächte und zwei Bühnen auf den Salonschiffen."
Zu erleben sind Schlagerlegende Howard Carpendale (80), die Sopranistin Camilla Nylund (58), Jazzsänger Atrin Madani (28), die norwegische Trompeterin Tine Thing Helseth (38), das Filmorchester Babelsberg und die Dresdner Kapellknaben.
Sie musizieren sowohl abwechselnd als auch gemeinsam von allen Bühnen aus - eine logistische Meisterleistung.
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Dabei sein lohnt sich
"Ich bin am Meer aufgewachsen und dem Wasser sehr verbunden. Deshalb freue ich mich ungemein auf den Elbzauber. Es ist für mich eine Premiere, dass ich auf dem Wasser singe", sagt die finnische Opernsängerin Camilla Nylund, die seit 1999 in Dresden zu Hause ist.
Ein Duett mit Howard Carpendale ist ihre zweite Premiere. Was beide singen, ist noch geheim. Camilla Nylund verrät jedoch einen anderen Song: "Ich werde die berühmte 'L'hymne a L'amour' von Édith Piaf singen. Mit diesem ergreifenden Lied eröffnete Céline Dion 2024 die Olympischen Spiele in Paris."
Dabei sein lohnt sich. Die Plätze (ab 95 Euro, elbzauber.live) mit der besten Sicht auf Kubus, Schiffe und Stadtkulisse bietet das Filmnächte-Areal. Auf dessen Bühne spielt das Filmorchester. Schiffs-Tickets mit Menü gibt es ab 160 Euro.
Ab Freitag zu haben: ein Kombiticket für "Elbzauber" und "Adventskonzert" im Stadion (18. Dezember) für 111 Euro. "Der Elbzauber soll kein einmaliges Event bleiben, wir wollen ihn fest im Veranstaltungskalender etablieren", verspricht Flottenchef Stefan Bloch (46). Auch eine Live-Übertragung im TV ist angedacht.
Titelfoto: Bildmontage: PR Made with Google AI, IMAGO/STAR-MEDIA