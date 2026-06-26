26.06.2026 05:31 Konzerte, Feste, Events - aber auch Absagen: Wie Veranstalter in Dresden am Wochenende der Hitze trotzen

Erwartete Rekord-Temperaturen bis zu 40 Grad bringen Veranstalter wie Gäste bis Sonntag gleichermaßen ins Schwitzen - aber nicht in die Bredouille.

Von Katrin Koch, Niklas Perband, Lena Plischke

Dresden - Erwartete Rekord-Temperaturen bis zu 40 Grad bringen Veranstalter wie Gäste bis Sonntag gleichermaßen ins Schwitzen - aber nicht in die Bredouille. Vor allem Gratis-Trinkwasser und Duschen sollen Besucher vor Hitze und Kreislauf-Kollaps schützen.

Bis auf 40 Grad sollen am Wochenende die Temperaturen steigen. (Symbolfoto) © 123rf/xurzon Beim Konzert von Mark Forster auf dem Gelände der Filmnächte Dresden zeigt sich der Veranstalter am Freitag kulant: Das Mitbringen von Ein-Liter-Plastikwasserflaschen ist erlaubt. Die Filmnächte selbst wollen bis zu vier Wassernebelduschen aufstellen. Und: "Neben den Bierwagen befinden sich zwei Trinkwasserzapfsäulen", erklärt Filmnächte-Chef Matthias Pfitzner. "Die Sommershow von Tobi Krell wird am Samstag von 16 auf 18 Uhr verlegt. Wir stellen zusätzliche Sonnenschirme auf und stellen Teile des klimatisierten Backstage-Bereiches für den Sanitätsdienst zur Verfügung." Zum Kraftklub-Konzert am Samstag im Rudolf-Harbig-Stadion dürfen Besucher bis zu anderthalb Liter Wasser in Tetra Paks, Faltflaschen oder PET-Flaschen mitbringen. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Howard Carpendale und XXL-Kubus: So spektakulär wird das Mega-Konzert auf der Elbe Sie können an vier Trinkwasser-Stationen aufgefüllt werden. Mehrere Sprühnebel-Duschen sorgen für Abkühlung. Gratis gibt's Rettungsfolien als Sonnenschutz. Erlaubt sind: Fächer, Miniventilatoren, kleine Sprühflaschen, Regenschirme (Knirpsgröße).

Zum Mark-Forster-Konzert bei den Filmnächten können Gäste Plastikflaschen mit Wasser mitbringen. © Thomas Türpe

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