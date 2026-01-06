Ist bald ein Stück Geschichte weg? Kästner-Museum hat Angst vorm "leisen Sterben"

Dresden - Dresdens Finanznot und Kürzungsmisere macht auch vor Traditionshäusern nicht Halt. So ist nun auch das Erich Kästner Haus in der Neustadt von den gravierenden Kulturstreichungen betroffen.

Museumsleiterin Andrea O'Brien (62) ist besorgt, aufgrund der städtischen Kürzungen nun auch ihre Minijob-Stelle kürzen zu müssen. © Norbert Neumann

Erich Kästner hat den Großteil seiner Kindheit in Dresden verbracht. Seit 2000 erinnert das Museum auf der Antonstraße an Leben und Werk des Autors, jährlich kommen Dresdner und Touristen gleichermaßen vorbei.

2024 besuchten noch 14.369 Menschen das Haus, 2025 sank die Zahl auf 9316: "Hier sieht man, was passiert, wenn eine Mitarbeiterin wegbricht", erklärt Museumsleiterin Andrea O’Brien (62). Für sie ist die Entwicklung tragisch, aber nicht überraschend: "Die freie Kulturszene hat eigentlich schon immer unter prekären Situationen gearbeitet."

Für den Betrieb wären rund 300 Wochenstunden Personal nötig, angestellt sind jedoch nur 100. Hunderte Überstunden stemmen die wenigen Angestellten: "Ohne unsere insgesamt zehn Ehrenamtlichen wäre der Betrieb sowieso schon nicht mehr möglich."

Besonders kritisch: Drittmittel für neue Projekte können nicht beantragt werden, weil das Haus damit die Fixkosten nicht decken dürfte – und gleichzeitig fehlt das Personal, um solche Projekte überhaupt zu realisieren: "Es ist ein Teufelskreis."