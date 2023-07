Kein Trick! Sarrasani macht wieder Dinner-Shows in Dresden!

Dresden - Nach vier Jahren Zwangspause heißt es für Magier André Sarrasani (50) endlich wieder: It's "Showtime". Vom 21. November bis 14. Januar locken 51 Dinner-Shows und 13 Brunch-Angebote ins Trocadero-Zelt im ElbePark. Dort steht seit dem gestrigen Freitag auch die "Sarrasani Magic Box" - eine Ticketkasse mit Kundenservice.

Die Begrüßung der Gäste soll familiärer werden - wie auch der Menü-Service. "Er wird noch stärker ins Programm integriert", deutet Sarrasani einen Service mit Entertainment an, wie ihn Sternekoch Hans-Peter Wodarz (75) als Erlebnisgastro "Pomp Duck and Circumstance" 1993 aus der Taufe hob.

Das schlägt sich vorab in den neuen Preiskategorien nieder - von "Canaletto" (ab 89 Euro), über "Zwinger" (ab 109 Euro), "Semper" (ab 139 Euro) bis hin zur Premiumklasse "Goldener Reiter" (ab 199 Euro).

"Wir wollen näher an die Dresdner ran, in der Show, aber auch schon davor", erklärt Sarrasani. "Während Corona haben wir viele Rückmeldungen von Dresdnern bekommen, die uns bewusst gemacht haben, wir sehr Sarrasani mit der Stadt verbunden ist."

Tickets für "Showtime" gibt online unter www.sarrasani.de oder in der neuen "Sarrasani Magic Box". © Petra Hornig

Vor allem aber wird er die zentrale Figur im neuen Programm sein.

"Ich stecke mitten im Training, auch mit unserem Tiger Kaya. Wir haben extra einen Probenraum in unserem Winterquartier in Ottendorf eingerichtet. Aber die Entscheidung steht aus, ob Kaya eingesetzt wird", so Sarrasani.

Fest gebucht dagegen sind fünf Acts aus Lateinamerika und Europa, darunter ein Preisträger des Internationalen Circusfestivals in Monte Carlo. Publikumsliebling Yello wackelt noch.

"Wir denken über eine Luftnummer mit zwei Artisten aus Russland und der Ukraine nach", verrät Andrés Lebensgefährtin Edith Slavova (44).

Ein Auftritt von Clown und Manager des "Chinesischen Nationalcircus" Raoul Schoregge (54) steht im Raum. Seine Jonglier- und Balance-Artisten könnten den Menü-Service mit Kunststücken aufpeppen.