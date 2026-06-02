Klimmzugstange und Kult-Sneaker: Hammer, was im Rathaus untern Hammer kommt
Dresden - Zwischen einem neuen Wasserhahn, Sammler-Turnschuhen und Meißner Porzellan konnten am Dienstag etwa 250 "Hobby-Ersteigerer" im Plenarsaal des Rathauses wieder Fundsachen und Nachlässe für einen schmalen Taler ergattern.
Insgesamt 102 Artikel kamen hier dabei unter den Hammer. Besonders skurril? "Bunt gemixt. Von Mosaik-Heften bis zu Bluetooth-Boxen ist alles dabei. Es ist wirklich erstaunlich, was Leute alles verlieren. Gerade bei der DVB", erklärt Auktionator Schönwald (47). Häufig genug werden bei den städtischen Auktionen auch Fahrräder oder Handys versteigert.
In diesem Jahr ist allerdings ein Nachlass besonders ins Auge gesprungen: "Jemand hat seinen Nachlass dem Tierheim überlassen, an den der Erlös dann geht", weiß Auktionator Schönwald.
Ein Meistbietender, der mit seinem Kauf eines Vasen-und-Schalen-Sets von Rosenthal also etwas Gutes getan hat, ist Patryk F. (27): "Ich bin Dauergast hier. Für mich ist das eine nette Feierabend-Beschäftigung."
Svetlana (49) und Daniel (14) Sobolev sind hingegen eigentlich nur zu Besuch aus Stuttgart und waren vorher noch nie auf einer Auktion: "Meine Tochter wohnt hier und hat uns das vorgeschlagen", so die 49-Jährige. Für ihren Sohn durfte es deshalb eine Klimmzugstange für acht Euro sein: "Das war eigentlich nicht geplant", witzelt Mama Svetlana.
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Auch erfahrene Bieter vor Ort
Für Leroy Rohde (23) war es allerdings nicht die erste Versteigerung. Dieses Mal konnte er ein nagelneues digitales Blutdruck-Messgerät für seine Urgroßmutter abstauben: "Na, wenn sie nicht dabei sein kann."
Fast Experte auf dem Gebiet der Auktion ist Tommy Höfler (32). Er ist "Wiederholungstäter" und hat ein besonderes Gespür für Sammlerobjekte.
Auch deshalb sind ihm gleich die "adidas-Yeezy"-Sneaker ins Auge gesprungen, die er für 95 Euro schnappen konnte: "Wenn man Ahnung hat, kann man schon Raritäten finden."
Höchstbietende bei einer mintgrünen Waage von "Söhnle"? Sibylle Pilger (45). Eigentlich auf der Suche nach einem gediegenen Stadtrad konnte sie bei der Waage für 13 Euro nicht Nein sagen: "Ich brauchte eine und hätte sie mir sonst im Baumarkt kaufen müssen."
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe