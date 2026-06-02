Klimmzugstange und Kult-Sneaker: Hammer, was im Rathaus untern Hammer kommt

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Besucher konnten im Plenarsaal des Dresdner Rathauses wieder Fundsachen und Nachlässe ersteigern.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Zwischen einem neuen Wasserhahn, Sammler-Turnschuhen und Meißner Porzellan konnten am Dienstag etwa 250 "Hobby-Ersteigerer" im Plenarsaal des Rathauses wieder Fundsachen und Nachlässe für einen schmalen Taler ergattern.

Eine Stunde vor Auktions-Beginn konnten sich die Interessierten die zu ersteigernden Objekte bereits anschauen. Dabei blieben viele besonders lange an der Schmuck-Vitrine mit Manschetten-Knöpfen und Halsketten hängen.
Eine Stunde vor Auktions-Beginn konnten sich die Interessierten die zu ersteigernden Objekte bereits anschauen. Dabei blieben viele besonders lange an der Schmuck-Vitrine mit Manschetten-Knöpfen und Halsketten hängen.  © Thomas Türpe

Insgesamt 102 Artikel kamen hier dabei unter den Hammer. Besonders skurril? "Bunt gemixt. Von Mosaik-Heften bis zu Bluetooth-Boxen ist alles dabei. Es ist wirklich erstaunlich, was Leute alles verlieren. Gerade bei der DVB", erklärt Auktionator Schönwald (47). Häufig genug werden bei den städtischen Auktionen auch Fahrräder oder Handys versteigert.

In diesem Jahr ist allerdings ein Nachlass besonders ins Auge gesprungen: "Jemand hat seinen Nachlass dem Tierheim überlassen, an den der Erlös dann geht", weiß Auktionator Schönwald.

Ein Meistbietender, der mit seinem Kauf eines Vasen-und-Schalen-Sets von Rosenthal also etwas Gutes getan hat, ist Patryk F. (27): "Ich bin Dauergast hier. Für mich ist das eine nette Feierabend-Beschäftigung."

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Svetlana (49) und Daniel (14) Sobolev sind hingegen eigentlich nur zu Besuch aus Stuttgart und waren vorher noch nie auf einer Auktion: "Meine Tochter wohnt hier und hat uns das vorgeschlagen", so die 49-Jährige. Für ihren Sohn durfte es deshalb eine Klimmzugstange für acht Euro sein: "Das war eigentlich nicht geplant", witzelt Mama Svetlana.

Auktionator Schönwald (47) brachte mit seinen knackigen Sprüchen den Plenarsaal währen der Versteigerung immer wieder zum Lachen.
Auktionator Schönwald (47) brachte mit seinen knackigen Sprüchen den Plenarsaal währen der Versteigerung immer wieder zum Lachen.  © Thomas Türpe
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Dresdner Patryk F. (27) spricht auch beruflich in seinem Podcast "Werkstatt-Geflüster" gerne über alte Sachen und freut sich umso mehr über sein neues Vintage Vasen-Schalen-Set von Rosenthal.
Dresdner Patryk F. (27) spricht auch beruflich in seinem Podcast "Werkstatt-Geflüster" gerne über alte Sachen und freut sich umso mehr über sein neues Vintage Vasen-Schalen-Set von Rosenthal.  © Thomas Türpe
Svetlana (49) und ihr Sohn Daniel (14) Sobolev konnten bei ihrem Städtetrip nach Dresden nicht nur einen Blick ins Rathaus werfen, sondern haben auch noch eine Klimmzugstange abgestaubt.
Svetlana (49) und ihr Sohn Daniel (14) Sobolev konnten bei ihrem Städtetrip nach Dresden nicht nur einen Blick ins Rathaus werfen, sondern haben auch noch eine Klimmzugstange abgestaubt.  © Thomas Türpe

Auch erfahrene Bieter vor Ort

Leroy Rohde (23) aus Meerane konnte für seine 87-jährige Urgroßmutter ein Blutdruck-Messgerät ergattern.
Leroy Rohde (23) aus Meerane konnte für seine 87-jährige Urgroßmutter ein Blutdruck-Messgerät ergattern.  © Thomas Türpe

Für Leroy Rohde (23) war es allerdings nicht die erste Versteigerung. Dieses Mal konnte er ein nagelneues digitales Blutdruck-Messgerät für seine Urgroßmutter abstauben: "Na, wenn sie nicht dabei sein kann."

Fast Experte auf dem Gebiet der Auktion ist Tommy Höfler (32). Er ist "Wiederholungstäter" und hat ein besonderes Gespür für Sammlerobjekte.

Auch deshalb sind ihm gleich die "adidas-Yeezy"-Sneaker ins Auge gesprungen, die er für 95 Euro schnappen konnte: "Wenn man Ahnung hat, kann man schon Raritäten finden."

Auktions-Experte Tommy Höfler (32) war bei den Turnschuhen der Meistbietende.
Auktions-Experte Tommy Höfler (32) war bei den Turnschuhen der Meistbietende.  © Thomas Türpe

Höchstbietende bei einer mintgrünen Waage von "Söhnle"? Sibylle Pilger (45). Eigentlich auf der Suche nach einem gediegenen Stadtrad konnte sie bei der Waage für 13 Euro nicht Nein sagen: "Ich brauchte eine und hätte sie mir sonst im Baumarkt kaufen müssen."

Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe

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