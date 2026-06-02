Klimmzugstange und Kult-Sneaker: Hammer, was im Rathaus untern Hammer kommt

Dresden - Zwischen einem neuen Wasserhahn, Sammler-Turnschuhen und Meißner Porzellan konnten am Dienstag etwa 250 "Hobby-Ersteigerer" im Plenarsaal des Rathauses wieder Fundsachen und Nachlässe für einen schmalen Taler ergattern.

Eine Stunde vor Auktions-Beginn konnten sich die Interessierten die zu ersteigernden Objekte bereits anschauen. Dabei blieben viele besonders lange an der Schmuck-Vitrine mit Manschetten-Knöpfen und Halsketten hängen. © Thomas Türpe

Insgesamt 102 Artikel kamen hier dabei unter den Hammer. Besonders skurril? "Bunt gemixt. Von Mosaik-Heften bis zu Bluetooth-Boxen ist alles dabei. Es ist wirklich erstaunlich, was Leute alles verlieren. Gerade bei der DVB", erklärt Auktionator Schönwald (47). Häufig genug werden bei den städtischen Auktionen auch Fahrräder oder Handys versteigert.

In diesem Jahr ist allerdings ein Nachlass besonders ins Auge gesprungen: "Jemand hat seinen Nachlass dem Tierheim überlassen, an den der Erlös dann geht", weiß Auktionator Schönwald.

Ein Meistbietender, der mit seinem Kauf eines Vasen-und-Schalen-Sets von Rosenthal also etwas Gutes getan hat, ist Patryk F. (27): "Ich bin Dauergast hier. Für mich ist das eine nette Feierabend-Beschäftigung."

Svetlana (49) und Daniel (14) Sobolev sind hingegen eigentlich nur zu Besuch aus Stuttgart und waren vorher noch nie auf einer Auktion: "Meine Tochter wohnt hier und hat uns das vorgeschlagen", so die 49-Jährige. Für ihren Sohn durfte es deshalb eine Klimmzugstange für acht Euro sein: "Das war eigentlich nicht geplant", witzelt Mama Svetlana.