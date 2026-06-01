Sommertheater: "Der tollste Tag oder Figaros Hochzeit" im Japanischen Palais – Lohnt sich das Stück?

Dresden - "Der tollste Tag oder Figaros Hochzeit" von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais ist ein Komödienklassiker, der ein gewisses Maß an Unsterblichkeit besitzt, da er durch alle bekannten Herrschaftssysteme hindurch funktioniert. In der bitterlaunigen Bearbeitung von Peter Turrini ist das Stück diesjähriger Stoff des Sommertheaters des Staatsschauspiels im Innenhof des Japanischen Palais.

Der Graf intrigiert gegen sie: Figaro (Josephine Tancke, r.) und Susanne (Kriemhild Hamann) lesen einen bösen Brief. © Sebastian Hoppe

Das Originalstück von Beaumarchais (1732–1799) entstand wenige Jahre vor der Französischen Revolution und bildet den zweiten Teil der "Figaro"-Trilogie zwischen "Der Barbier von Sevilla" und "Die schuldige Mutter"; Operngeschichte schrieben die Stücke bei Rossini, Mozart und Milhaud.

Figaro und Susanne heiraten, doch Graf Almaviva versucht, seine politische Macht auszunutzen, um Susanne für sich zu gewinnen. Es entspinnt sich ein rasantes Spiel aus Intrigen, Verkleidungen und Täuschungen, in dem die Dienenden den Herrschenden immer einen Schritt voraus sind. Turrinis Bearbeitung (von 1972) schärft Beaumarchais' Gesellschaftssatire deutlich nach.

Das Originalstück entstand zu einer Zeit, die von den Privilegien des Adels geprägt war, als die Darstellung kluger, selbstbewusster Dienender und eines lächerlich gemachten Adels provokant wirkte. Gerade diese Kritik an Macht und Standesunterschieden macht den Stoff bis heute aktuell.

Turrinis Bearbeitung rückt Machtmissbrauch, sexuelle Übergriffigkeit und den Widerstand der Unterdrückten stärker in den Mittelpunkt. Am Ende ist das Stück weniger romantisches Lustspiel als bissige Revolte – ohne Happy End.