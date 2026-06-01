MP Kretschmer stellt sich im Dresdner CSD-Zoff gegen eigene Landesdirektion

Dresden - Politische Versammlung oder Volksfest: Im Deutungs-Zoff um den Christopher Street Day (CSD) in Dresden hat sich nun auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) eingeschaltet – und sich hinter das Anliegen der Organisatoren gestellt.

Die queere Community will am kommenden Wochenende auf den Straßen der Landeshauptstadt feiern. © imago/Sylvio Dittrich

Seine eigene Landesdirektion hatte Ende März entschieden, dass der CSD in Dresden nicht in Gänze als Versammlung eingestuft werden darf. Nur der Umzug sei eine Versammlung, nicht aber das mehrtägige Straßenfest.

Das Verwaltungsgericht, vor das die Organisatoren hernach gezogen waren, bestätigte die Entscheidung der Behörde.

Hintergrund: Bei einer politischen Versammlung gilt Gebührenfreiheit, während bei einem Straßenfest erhebliche Kosten (Sondernutzungsgebühr, GEMA, technische Auflagen) anfallen.

Sachsens Regierungs-Chef reagierte auf X: "Über rechtliche Fragen kann man sprechen und Entscheidungen kritisch diskutieren. Das gehört zu einer Demokratie dazu."

Aber die Anliegen des CSD verdienten Respekt und Unterstützung, so Kretschmer. "Zu unserem Land gehört, dass jeder sein Leben frei leben kann."