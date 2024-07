Konzertabsage bei den Filmnächten: König Fußball übernimmt

Ohne Stimme wird das mit dem Singen bei Popstar Ayliva (26) leider nichts. © imago/Panama Pictures

Einige Fans der Sängerin hatten es bereits vermutet: Die 26-Jährige kann aus Krankheitsgründen nicht auftreten. Ihr fehlt schlichtweg die Stimme, wie sie bereits am Donnerstag ihren rund 774.000 Fans bei Instagram offenbarte.

Obwohl sie bereits seit Tagen krank war, hatte Ayliva bis zuletzt gehofft, durchzuhalten. Doch am Mittwochabend dann der Schock: Die Krankheit hatte sich auf ihre Stimme gelegt!

Sie bekämpfte ihre heisere Stimme mit Infusionen, Ruhe und Antibiotika, doch offenbar half alles nichts. Am Freitagmorgen schrieb sie in einer Instagram-Story: "Dresden, wir müssen die Show leider absagen! Ich bin leider immer noch sehr krank und kann in diesem Zustand nicht auftreten."

Ihre Ärzte hätten ihr davon abgeraten, so ein Konzert zu spielen, aber sie arbeite "mit Hochdruck daran, die Show schnellstmöglich nachzuholen."

In einem darauffolgenden Video gibt sie eine Kostprobe ihrer Heiserkeit und versucht ein paar Takte zu singen. Sehr schnell versagt dabei die Stimme, wird besonders in den Höhen extrem dünn. "Es tut mir so so so leid", entschuldigt sich die Künstlerin.