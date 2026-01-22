Kulti-Schau in Dresden öffnet: Das hat die Carolabrücke damit zu tun

Dresden - Brücken können mehr sein als eine Verbindung zwischen zwei Punkten: Freizeitfläche, Ort der Begegnung, Sehenswürdigkeit. Eine neue Ausstellung im Kulturpalast widmet sich diesem Thema – und greift dabei auch die Carolabrücke auf.

TU-Mitarbeiterin Silke Scheerer (52) präsentierte ein Exponat der Brücken-Ausstellung (bis 26. Februar). © Norbert Neumann

Seit mehr als 6000 Jahren baut der Mensch Brücken, um Flüsse oder Täler zu überwinden. An Verbesserungen von Bauweisen und Materialien wird jedoch bis heute geforscht.

Auch die Bedeutung von Brücken hat sich im Laufe der Zeit gewandelt: vom Symbol des Fortschritts während der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert hin zum reinen Verkehrsbauwerk zwischen den 1930er- und 90er-Jahren.

Rückwärtsgewandt, so Kritiker, sei deshalb die Entscheidung des Stadtrates gewesen, der im vergangenen Juni mit den Stimmen der Mitte-Rechts-Fraktionen für einen vierspurigen Neubau der Carolabrücke votierte.

Eine Brücke müsse heute mehr sein als eine Stadtautobahn.