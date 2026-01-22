 816

Kulti-Schau in Dresden öffnet: Das hat die Carolabrücke damit zu tun

Eine neue Ausstellung im Kulturpalast widmet sich dem Thema Brücken - und greift dabei auch die Carolabrücke auf.

Von Lennart Zielke

Dresden - Brücken können mehr sein als eine Verbindung zwischen zwei Punkten: Freizeitfläche, Ort der Begegnung, Sehenswürdigkeit. Eine neue Ausstellung im Kulturpalast widmet sich diesem Thema – und greift dabei auch die Carolabrücke auf.

TU-Mitarbeiterin Silke Scheerer (52) präsentierte ein Exponat der Brücken-Ausstellung (bis 26. Februar).
TU-Mitarbeiterin Silke Scheerer (52) präsentierte ein Exponat der Brücken-Ausstellung (bis 26. Februar).  © Norbert Neumann

Seit mehr als 6000 Jahren baut der Mensch Brücken, um Flüsse oder Täler zu überwinden. An Verbesserungen von Bauweisen und Materialien wird jedoch bis heute geforscht.

Auch die Bedeutung von Brücken hat sich im Laufe der Zeit gewandelt: vom Symbol des Fortschritts während der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert hin zum reinen Verkehrsbauwerk zwischen den 1930er- und 90er-Jahren.

Rückwärtsgewandt, so Kritiker, sei deshalb die Entscheidung des Stadtrates gewesen, der im vergangenen Juni mit den Stimmen der Mitte-Rechts-Fraktionen für einen vierspurigen Neubau der Carolabrücke votierte.

Dresden: Charity-Nacht des Vereins "Sonnenstrahl" in Dresden: Viele Köche vereinen sich zur guten Tat
Dresden Veranstaltungen & Freizeit Charity-Nacht des Vereins "Sonnenstrahl" in Dresden: Viele Köche vereinen sich zur guten Tat

Eine Brücke müsse heute mehr sein als eine Stadtautobahn.

TU-Professor Steffen Marx (56) warb im Kulturpalast für den Bestandserhalt der Brücken im Bundesgebiet.
TU-Professor Steffen Marx (56) warb im Kulturpalast für den Bestandserhalt der Brücken im Bundesgebiet.  © Norbert Neumann

Am 18. März steht der nächste, wichtige Termin rund um die Carolabrücke an

Auch studentische Entwürfe für einen Neubau der Carolabrücke sind im Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK) zu bewundern.
Auch studentische Entwürfe für einen Neubau der Carolabrücke sind im Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK) zu bewundern.  © Norbert Neumann

Diese Ansicht vertritt auch das Team um TU-Massivbau-Experte Steffen Marx (56), das die Ausstellung "Brücken neu denken. Lebensraum, Stadtraum, Freiraum" im Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK) zusammengestellt hat.

Der Professor hatte vor gut einem Jahr die Ermittlungen zur Einsturzursache der Carolabrücke (Spannungsrisskorrosion) geleitet.

Vier Planungsbüros erarbeiten nun die Entwürfe für den Neubau. Auch Marx ist weiterhin stark eingebunden: Über sein Ingenieurbüro MKP berät er bundesweit Kommunen, die sich Sorgen um die Standfestigkeit ihrer Brücken machen.

Dresden: Dank ihres findigen Schülers: Lehrerin darf zum Opernball
Dresden Veranstaltungen & Freizeit Dank ihres findigen Schülers: Lehrerin darf zum Opernball

"Langweilig wird mir gerade nicht", sagte er im Gespräch mit TAG24.

Zudem ist der gebürtige Thüringer in die Vorbereitung der Bürgerbeteiligung eingebunden: Am 18. März sollen Dresdner mit den Planungsbüros und Vertretern der Verwaltung über den Neubau ins Gespräch kommen.

Titelfoto: Norbert Neumann

Mehr zum Thema Dresden Veranstaltungen & Freizeit: