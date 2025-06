Letzte Veranstaltung der Festmacher: Der Gorbitzer Westhang wird zum Märchenland

Dresden - Froschkönig, Aladin und Rapunzel bevölkern für einen Tag Gorbitz - das diesjährige Westhangfest steht am Samstag unter dem Motto "Gorbitz märchenhaft".

Astrid Hoffmann (63) und Jürgen Czytrich (65) verabschieden sich nach dem Westhangfest in den Ruhestand. © Petra Hornig

Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich dann die Höhenpromenade zwischen Sachsenforum und Amalie-Dietrich-Platz in ein Märchenland.

Die liebevoll ausgestaltete Festmeile mit 30 Akteuren und Vereinen wird zum letzten Mal von Jürgen Czytrich vom Omse-Verein und Astrid Hoffmann von der Eisenbahnerwohnungsgenossenschaft EWG organisiert. Beide verabschieden sich in den Ruhestand.

"Vor 19 Jahren fand das erste Westhangfest statt", erinnert sich Czytrich.

"Mit so vielen Akteuren zu planen, das ist wie Flöhe zu hüten. Da ist Chaosmanagement gefragt und ich hab mir manchmal geschworen, dass dies das letzte Fest ist. Aber wenn mir die Gorbitzer am Tag nach dem Fest von den Balkonen so tolles Feedback zurufen, ist alles wieder gut."

Für das Märchenfest hat sich Czytrich etwas Besonderes einfallen lassen. Er hat historisches Kurbeltheater gebaut - eine große Holzkiste, in der sich auf acht Metern bemalter Seide das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten verbirgt. Es ist nicht die einzige Attraktion.