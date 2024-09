Mit Dirndl und Lederhose zum Oktoberfest: Was dieses Jahr wirklich in ist

Auf dem Pichmännel-Oktoberfest in Dresden sind Lederhosen und Dirndl nicht mehr wegzudenken. Doch was ist diese Saison richtig angesagt?

Von Stella Kreuzer

Dresden - Erst in den 90er-Jahren setzte sich der Trend durch, zum Oktoberfest Tracht zu tragen. Mittlerweile ist aus dem Trend eine Art Gesetz geworden. Auch auf dem Pichmännel-Oktoberfest in Dresden sind Lederhosen und Dirndl nicht mehr wegzudenken. Doch was ist diese Saison richtig angesagt?

Resales-Filialleiterin Ines Lotze (53) zeigt die üppige Auswahl an Lederhosen und Dirndl. © Petra Hornig "Besonders kurze Lederhosen in allen möglichen Farben sind dieses Jahr im Trend", weiß Kostümbildner Andreas Miersch (45) vom Kostümverleih "Kreative Engel". "Bei den Dirndl sind die Farben rot-grau und verschiedene Blautöne, vor allem dunkelblau, besonders in." Während früher das Tragen von grellen Kleidern beliebt war, seien nun also eher schlichte Dirndl modern. Miersch bietet in seinem Kostümverleih auf der Rudolf-Leonhard-Straße Lederhosen zum Verleih für 18,50 Euro und Dirndl für 24,50 Euro an. "Ab Juni und Juli kommen schon die ersten Stammkunden vor ihrem Urlaub zum Verleih", so der Kostümbildner schmunzelnd.

Auch Angelika Schnutz, Inhaberin von "Angelikas Modeparadies" in Heidenau, kennt das Phänomen. "Der Dirndl- und Lederhosenverkauf geht ab Juli los. Es gibt aber auch Leute, die ganz kurzfristig noch kommen." Neben der Kleidung dürfen auch Accessoires nicht fehlen.

Das gehört noch zum Oktoberfest-Outfit

"Zum perfekten Look machen sich passende Tasche, Haarreif, Kette und dazugehörige Ohrringe gut. Viele Damen tragen zum Dirndl inzwischen auch gerne Sneaker", zählt Angelika Schnutz auf. Auch Herren müssen nicht auf Accessoires verzichten. "Sie können einen Hut dazunehmen." Das i-Tüpfelchen für das perfekte Lederhosen-Outfit ist der passende Schuh. Im Resales an der Dresdner Reitbahnstraße können Schuhe (ab 29,90 Euro) und Trachtensocken (8,90 Euro) erworben werden. "Die Schuhe sind alle neu, genau wie die Lederhosen", erklärt die Filialleiterin des Secondhand-Laden, Ines Lotze (53). Gebrauchte und auch neuwertige Dirndl in Rot, Pink, Fuchsia oder Blau kosten hier zwischen 12,90 und 99,90 Euro. Preis für Lederhosen 149 Euro. Und wie sieht es mit Frisuren aus? "Die klassischen Flechtfrisuren und Zöpfe kommen nicht aus der Mode", sagt Frisör Thomas Rümpler (53) vom Salon "Neue Linie" (Reitbahnstraße). Seiner Meinung nach zeichne sich in Dresden aber kein spezieller Frisurentrend ab.

Auch Schuhe für die Herren und passende Trachtensocken werden im Resales angeboten. © Petra Hornig

Voll wie jedes Jahr: Auch das Pichmännel-Oktoberfest 2023 war gut besucht. © Norbert Neumann

Preise für Maß und Haxe: Alle Details zum Pichmännel-Start

Gastronom Andreas Wünsche (60, l.) und Feldschlößchen-Marketingchef Frank Haase (48) stoßen schon mal an. © Petra Hornig O'zapft is! Ab Donnerstag beginnt das Pichmännel-Oktoberfest mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (52, FDP). Die beliebte Gaudi geht in diesem Jahr in die zehnte Runde. Bis 12. Oktober kann auf dem Festgelände am Messering getrunken, gegessen, gefeiert und getanzt werden. "Wir haben für die Gäste auch wieder Riesenrad und Fotopoint aufgebaut", verspricht Frank Haase (48), Marketingchef von Veranstalter Feldschlößchen. Eine Maß Bier ist für 12,60 Euro (im Vorjahr noch 11,90 Euro) zu haben. Neben Haxe und Co. wird erstmalig eine vegane Kürbis-Falafel Bowl für 15,50 Euro angeboten.

OB Dirk Hilbert (52, FDP) beim Fassbieranstich vergangenes Jahr. © Norbert Neumann