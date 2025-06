Nächster SemperOpernball sieht Rot: Drei Viertel der Tickets sind schon weg

Dresden - Großes Kino in der Oper: Der SemperOpernball 2026 steht unter dem Motto "Film ab!" - mit dem Untertitel "Einzigartig. Elegant. Emotionen" dreht sich am 6. Februar alles um das Thema Film .

Josefine Maja Giebe lässt das rote Debütantenkleid vor der Semperoper fliegen. © Norbert Neumann

Wer jetzt sofort an den Roten Teppich bei Filmpreisverleihungen denkt, liegt bei der Farbe des Debütantenkleides genau richtig. Je zehn Meter kirschrote Viskose stecken im Entwurf der Dresdner Designerin Dorothea Michalk (44).

Die 100 Debütantinnen werden in einem weit schwingenden, asymmetrischen Kleid den Ball mit einem Walzer eröffnen.

"Der Stoff für die Kleider stammt aus Italien, aber zugeschnitten und genäht werden sie in Sachsen, in der Textilmanufaktur Studio U&N in Jahnsdorf", betont Dorothea Michalk.

Debütanten, die darin tanzen wollen, können sich in der Tanzschule Lax noch für das Casting am 28. Juni bewerben.