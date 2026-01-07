Noch im Januar: Welche Messe darf's denn sein?

Dresden - Bis Monatsende können die Dresdner noch auf drei Messen im Ostragehege tanzen. Angefangen von der Hochzeitsmesse "Jawort" über die Karrierestart bis hin zur Reisemesse.

Am Wochenende findet am Messering im Ostragehege die "Jawort" statt. © 123RF

• Am 10. und 11. Januar können sich Besucher auf der größten Hochzeitsmesse in Sachsen über Brautmode, Locations, Ringe, Fotografen, Musik und alles Weitere rund ums Trauen informieren.

Geöffnet jeweils 10 bis 18 Uhr, Tagestickets 12/8 Euro, Kinder und Jugendliche frei.

• Von Freitag, 23. Januar (9 bis 17 Uhr), bis Sonntag, 25. Januar (10 bis 17 Uhr), geht's am Messering um Bildung, Job und Gründung in Sachsen.

Auf der Karrierestart können Schüler und Auszubildende, Studenten, Berufsstarter, Profis, Quer- und Wiedereinsteiger wieder alles rund um den Traumjob erfahren und an einigen Ständen auch den handwerklichen Praxistest wagen. Eintritt: 5/3,50 Euro.